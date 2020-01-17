75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 1941 году немцы были одержимы идеей взять Кавказ под свой контроль. Покорение этого важного стратегического региона помогло бы им диктовать свою фашистскую политику на юге России, в Средней Азии, на Востоке и частично в Европе, а также обладать большими запасами нефти, что позволило бы им вести военные действия не год-два, а все сто лет.

На бомбежку Кавказа посылались лучшие летчики Люфтваффе. Один из маршрутов их полета пролегал над Сухумом. «Случайно» сбрасывая «лишние» бомбы, враг нагнетал страх на мирных жителей. Бомбы падали в районе морпорта, в центре (госбанк), на перекрестках нынешних улиц Сахарова и Воронова (старая крепость). Одна бомба не разорвалась около филармонии.

Целенаправленно немцы бомбили Сухум один раз, когда увидели сверху огромный памятник Сталину. Он возвышался в центре парка. Сейчас это парк Боевой Славы, где стоит памятник погибшим в войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Под памятником было сделано небольшое бомбоубежище человек на пятьдесят. Немцы попали в памятник Сталину с первого раза. Разрушили его. Но погибло много мирных граждан, в том числе дети, которые прятались в этом укрытии.

Было принято решение отгонять от города немецкие самолеты. На Сухумской горе были выставлены два зенитных расчета. Один находился там, где был ресторан «Амза», другой – где построена телевышка.

Заметив приближающиеся самолеты, советские зенитчики открывали ураганный огонь и отгоняли немцев, как назойливых мух.

Сухумская гора была той высоткой, которую немецкие летчики стали предпочитать обойти стороной.

Вторую славу Сухумская гора получила во время Отечественной войн народа Абхазии в 1992-1993 гг., когда наши воины выбили засевших там грузинских гвардейцев.

Сегодня Сухумская гора как ветеран живет своей жизнью и не хвалится подвигами. Немного уставшая, забытая, неухоженная, но такая гордая, красивая, несгибающаяся.

И любой юбилей, связанный с войной, она встречает с достоинством естественного природного обновления. Есть надежда, что на нее обратят внимание, так как по нашей традиции к пожилому возрасту принято относиться с уважением.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА