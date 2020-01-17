НОВЫЙ ГОД И «БОМБОЧКИ»

Волшебный праздник – Новый год. Он несет в себе много положительных эмоций, он дарит надежду на чудо. Красочно наряженные елки, новогодние огни, разноцветная мишура. Различные интересные представления, музыка, песни, танцы, подарки. Все это радует сердца. Но есть и омрачающее эти сказочные новогодние дни. Кто из нас не вздрагивал при внезапно раздавшемся взрыве на улице, рынке, в своем доме? Это развлекаются подростки, и не только. И молодежь, и люди довольно в зрелом возрасте взрывают «бомбочки», петарды и другие средства пиротехники там, где это не следует делать. Например, как можно бросать петарды из окон многоэтажного дома? Если она залетит на балкон, произойдет пожар. И такие случаи были. Мальчишки могут бросить «бомбочку» под ноги прохожему или за его спиной и радостно хохотать, увидев, как он вздрогнул от страха. Особенно тяжело даются эти опасные развлечения людям пожилым, с больным сердцем. Очень боятся этих неожиданных взрывов и животные. Кроме того, бездумное использование средств пиротехники довольно часто приводит к несчастным случаям, подростки получают ожоги. Давно пора навести порядок в этой области. И прежде всего многое зависит от семьи. Если в каждой семье есть культура проведения праздников, она будет и в обществе. Родители должны научить своих детей с уважением относиться к другим людям, не взрывать петарды в общественных местах и тем более рядом с жилым домом, должны контролировать эти опасные забавы, то есть присутствие взрослого человека обязательно. Необходимо ограничить место и время для подобных взрывов пиротехнических средств.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА