ДРУЖБА НАРОДОВ

Абхазия – Донбасс

В День святого Спиридона Чудотворца детям Донецкой Народной Республики из Абхазии силами казаков ЧКВА были доставлены новогодние подарки.

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член общественной палаты Мироненко Вадим Николаевич и его заместитель Лагвилава Наур Вахтангович привезли детям Донбасса гостинцы из Абхазии. Мандарины, апельсины, конфеты собирали граждане Абхазии. Весомую поддержку оказал президент РА Рауль Джумкович Хаджимба и руководитель ООО «Премиум» Астамур Гагулия.

«Три дня с 25 по 28 декабря 2019 года пролетели молниеносно, но очень плодотворно. Работа закипела. Собранные пакеты с мандаринами и конфетами сразу доставляли детям. Старались подарить радость и новогоднюю сказку особенным деткам в интернатах и детских домах. Принимали нас везде радушно, благодарили отзывчивый абхазский народ за сочувствие, солидарность и помощь Донбассу.

От общения с детьми, от их радости и улыбок, остались яркие, очень трогательные впечатления.

Спасибо, Абхазия! Спасибо каждому, кто внес свою лепту!»

Подарочные наборы были вручены воспитанникам интернатов и детских домов, особенным детям с нарушением слуха, речи, психики, детям с синдромом Дауна и ДЦП. Подарки были переданы и детям, живущим во фронтовых районах, оставшимся без попечения родителей.

Также состоялись встречи с общественными и политическими деятелями республики, членом общественной палаты ДНР Шапошниковым Станиславом Валериевичем и председателем общественной палаты ДНР Кофманом Александром Игоревичем. Были намечены цели и планы на будущее сотрудничество. Вадим Мироненко подарил книгу о Первом Президенте Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.

В свою очередь войсковому атаману ЧКВА были переданы книги автора Ирины Горбань о войне в ДНР.

Представители Черноморского казачьего войска Абхазии передали подарки МОО «Землячество Алании» для подшефной спортивной школы СДШЮР №3.

В день отъезда из ДНР прошло награждение неравнодушных, отзывчивых людей медалью «РУБИНОВОЕ СЕРДЦЕ». В числе награжденных – депутат НС ДНР Куманова Светлана Анатольевна, поэтесса Горбань Ирина Ивановна, Березовский Алексей Михайлович, помощник войскового атамана Лагвилава Наур Вахтангович, Бабенко Оксана Александровна. Георгиевским крестом был награжден Бжания Нугзар Нодарьевич. Все награжденные в течение долгих пяти лет военных действий интенсивно работали на общее дело приближения мира на Донбасской земле. Каждый внес свой посильный вклад, не остался равнодушным, не стоял в стороне. На награждении присутствовал представитель казачества Абхазии в ДНР Константин Адактилос и помощник депутата Народного Совета ДНР, активист Оксана Грубальская.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии