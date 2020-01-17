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17.01.2020
Номер: 1
Выпуск: 3879
Рубрика: общество
Автор: Информационный отдел
НАШИ КАДРЫ
Хорошая новость пришла из Москвы в канун Нового года – председатель Госкомитета РА по статистике, доктор экономических наук Гогия Кама Алексеевна введена в состав международного редакционного совета журнала ВАК России «Аудит».
Это стало возможным благодаря многочисленным публикациям Гогия К.А. в этом журнале на актуальные темы экономики.
Введение в состав редколлегии такого престижного журнала ученого из Абхазии – событие для всего научного сообщества нашей страны.
Информационный отдел
Номер: 1
Выпуск: 3879
Рубрика: общество
Автор: Информационный отдел