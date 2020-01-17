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НАШИ КАДРЫ 17.01.2020

НАШИ КАДРЫ

Хорошая новость пришла из Москвы в канун Нового года – председатель Госкомитета РА по статистике, доктор экономических наук Гогия Кама Алексеевна введена в состав международного редакционного совета журнала ВАК России «Аудит».

Это стало возможным благодаря многочисленным публикациям Гогия К.А. в этом журнале на актуальные темы экономики.

Введение в состав редколлегии такого престижного журнала ученого из Абхазии – событие для всего научного сообщества нашей страны.

Информационный отдел


Номер:  1
Выпуск:  3879
Рубрика:  общество
Автор:  Информационный отдел

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