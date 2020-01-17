НАШИ КАДРЫ

Хорошая новость пришла из Москвы в канун Нового года – председатель Госкомитета РА по статистике, доктор экономических наук Гогия Кама Алексеевна введена в состав международного редакционного совета журнала ВАК России «Аудит».

Это стало возможным благодаря многочисленным публикациям Гогия К.А. в этом журнале на актуальные темы экономики.

Введение в состав редколлегии такого престижного журнала ученого из Абхазии – событие для всего научного сообщества нашей страны.

Информационный отдел

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Информационный отдел