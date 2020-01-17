НОВОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Проект Закона о республиканском бюджете на 2020 год принят Верховным Советом в третьем, окончательном чтении.

Он социально ориентирован: 70% госрасходов будут направлены на финансирование социальных статей.

В будущем году появятся новые фонды. Впервые в 2020 г. заработает Фонд поддержки молодежи (15 миллионов). На его средства планируется субсидировать стоимость жилья для молодых семей. Еще одним новшеством станет Фонд стимулирования развития территорий городов и районов ПМР. На эти цели в будущем году направят около 11,6 миллиона рублей.

В 2020 г. в рамках бюджета будет действовать 12 государственных целевых программ, четыре из них – в сфере здравоохранения.

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18 декабря Верховный Совет ПМР во втором, окончательном чтении принял законодательную инициативу Правительства об альтернативной гражданской службе и направил на подпись главе государства.

В соответствии с принятой нормой гражданам будет предоставляться возможность проходить альтернативную службу в организациях здравоохранения, образования, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных исполнительным органам государственной власти, в том числе государственным администрациям городов (районов).

Впервые возможность замены военной службы на альтернативную гражданскую была прописана на законодательном уровне в 2014 году.

Согласно законодательству срок альтернативной гражданской службы в два раза выше, чем срок воинской службы по призыву, и составляет 24 месяца. Для призывников, имеющих высшее образование, он несколько меньше – 18 месяцев.

Представительство Абхазии в Приднестровье

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: политикаАвтор: Представительство Абхазии в Приднестровье