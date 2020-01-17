ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА

В Абхазии, на российской военной базе Южного военного округа, завершилась плановая замена военнослужащих по призыву. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

С середины октября прошлого года в подразделения соединения на смену отслужившим установленные сроки военнослужащим прибыли более 200 новобранцев. Около 70 процентов молодых солдат уже освоили курс первоначальной общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге. Медики и психологи соединения провели медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.

На территории военной базы, расположенной на побережье Черного моря, созданы все условия для благоприятной службы солдат. В частности, в солдатской столовой организовано питание по принципу «шведского стола». Ежедневно военнослужащим предоставляют на выбор несколько первых и вторых блюд, салаты на любой вкус. По итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменилась.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЮВО