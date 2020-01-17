КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

Благотворительность

Оперная певица Хибла Герзмава даст благотворительный концерт в честь своего юбилея 19 января в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллегу Герзмава по классической сцене Анну Нетребко.

Как говорится в сообщении, в программе запланированы дуэты, в том числе двух сопрано с участием Анны Нетребко.

«Мы взяли дуэты, арии из итальянских опер, будет немного спектакля, немного сольных произведений. Конечно, будет что-то новое. Я мечтала сделать именно такой концерт с моими друзьями – они сильные, они личности», – подчеркнула Герзмава.

На сцену вместе с Хиблой Герзмава выйдут тенор Юсиф Эйвазов, бас Дмитрий Ульянов, баритон Игорь Головатенко, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.

По словам режиссера-постановщика концерта Сергея Широкова, его задачей было составить «портрет» главной героини вечера. «Когда делаешь сборный концерт – это одно, а когда ставишь личностный концерт – совсем другая ответственность: надо раскрыть человека», – пояснил он.

Вырученные от концерта средства Герзмава решила передать в фонд «Подари жизнь» и благотворительный фонд Владимира Спивакова.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия