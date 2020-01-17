ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОТОВЫСТАВКИ В КАМАНЕ

В Камане, в древнем монастыре святителя Иоанна Златоуста, построенного в VI веке в Абхазии, состоялась презентация фотовыставки под названием «Историко-документальная фотовыставка древней святыни Абхазии».

Идея организации и проведения этой фотовыставки принадлежит настоятелю монастыря святителя Иоанна Златоуста Игумену Игнатию Киут и руководителю Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам Владимиру Попову, которые и открыли ее вступительной речью. Фотовыставка проходила в большом зале монастыря, где обычно проводятся приемы и встречи. Сюда были приглашены: декан исторического факультета Абхазского госуниверситета, кандидат исторических наук Алик Габелия, советник Президента Республики Абхазия по делам религии, кандидат исторических наук Резо Кация, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, выпускники абхазского духовного училища и учащиеся Московской духовной семинарии. Также приняли участие Верховный атаман Землячества казаков Абхазии, генерал-лейтенант Олег Петров и заместитель руководителя Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам Юрий Попков.

Выступая, Владимир Попов, в частности, отметил, что идея проведения такой фотовыставки была задумана в прошлом году. И на протяжении всего этого времени велась большая и кропотливая работа по мониторингу специального материала, который находили и изучали в особых книгах, альбомах, Интернете. Собрали более 150 фотографий. Владимир Попов, занимающийся профессионально фотографией в течение многих лет, тщательно и скрупулезно отбирал каждую из них и работал над ними. Всего было отобрано 44 фотографии для выставки. На них изображены древнейшие храмы Абхазии, в первозданном виде и полуразрушенные, исчезнувшие храмы, которых сегодня уже нет. Также были представлены несколько планов и чертежей. К данной фотовыставке приурочена презентация картины известной молодой абхазской художницы Дарьи Допуа с изображением Каманского монастыря. Посетители могли ознакомиться и с изданием старинного абхазского Евангелия, выпущенного в 1912 году, которое служит напрестольной книгой для богослужения. Оно было переиздано отцом Виссарионом, выполнено в кожаном переплете с позолоченными вставками из камней, передается им во все действующие храмы Абхазии. Вниманию посетителей фотовыставки был представлен альбом с репродукциями живописных картин известного советского и российского художника, графика и портретиста, народного художника СССР Александра Шилова. В альбоме имеется дарственная надпись автора, который создал серию портретов абхазских жителей. Самым ярким из них является портрет абхазской пожилой женщины, вдовы, потерявшей во время нашей войны всех своих близких родственников.

Настоятель монастыря в Камане святителя Иоанна Златоуста Игумен Игнатий Киут подробно рассказал о религиозно-просветительской деятельности данного храма и об истории создания древнейших святынь на территории Абхазии. По его словам, многие из них были сожжены и разрушены в селах Калдахуара, Охурей, Окуми, Кутол и Джгиарда, где было в основном сосредоточено абхазское население.

Важно отметить, что данная фотовыставка в Камане имела большой успех. Она проводилась впервые и произвела на посетителей огромное впечатление. Декан исторического факультета Алик Габелия предложил провести подобную фотовыставку в Абхазском государственном университете. Он подчеркнул, что «сегодня подрастающее поколение необходимо приобщать к таким мероприятиям. Современная молодежь должна обязательно изучать и знать историю своей страны».

Игумен Игнатий Киут отметил: «Мы планируем подготовить и провести большую выставку живописных картин сначала в Каманах, в монастыре святителя Иоанна Златоуста, а затем в Абхазском государственном музее. Будут выставлены картины с изображением в основном Каманского монастыря в различные времена года, портреты старых абхазских священников и несколько старинных и современных икон».

По окончании мероприятия в трапезной монастыря состоялось традиционное чаепитие. Марина ЩЕРБАКОВА, сотрудник «Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам»

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Марина ЩЕРБАКОВА, сотрудник «Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам»