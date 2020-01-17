К ВЫЗОВАМ И ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИИ ПОДХОДИТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

В МИД Абхазии

Вопросов к министру иностранных дел нашей республики Дауру Кове, ответы на которые могут пролить свет на многие волнующие наше общество проблемы, всегда может быть немало. И это совершенно естественно. Являясь одним из основных и важнейших органов государства, МИД Республики Абхазия формирует и реализует государственную политику страны в сфере международных отношений, координирует ее внешнеполитическую деятельность. В числе ключевых направлений внешней политики Республики Абхазия Даур Вадимович назвал: укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией; участие в обеспечении безопасности страны, в сохранении и укреплении ее суверенитета и территориальной целостности; содействие в обеспечении мира и безопасности в Кавказском регионе; укрепление позитивного имиджа Абхазии в международных отношениях, информационное обеспечение ее интересов, создание благоприятных внешних условий для ее социально-экономического развития. Все это и многое другое – неукоснительное выполнение задач, возложенных на МИД руководством и законодательством страны. Нельзя не учитывать и то, что до сих пор представлять государственные интересы абхазским дипломатам приходится в достаточно непростой международной обстановке, в условиях непризнанности и давления со стороны части международного сообщества.

– Современная международная ситуация к тому же постоянно диктует новые вызовы и требования, к которым Министерство иностранных дел Республики Абхазия обязано подходить оперативно, профессионально, с готовностью изменить создающееся положение. Поэтому главная задача дипломатов – это понимание национальных интересов в конкретных политических условиях, на каждом этапе политического развития страны. Республика Абхазия проводит открытую и миролюбивую политику, направленную на снижение уровня конфликтности в регионе, на укрепление стабильности и широкой безопасности, на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития. И опирается внешняя политика Абхазии на широкую поддержку абхазского общества. Но эту поддержку необходимо оправдывать практическими делами, – так сформулировал основную суть деятельности возглавляемого им ведомства министр Кове.

В 2019 году продолжилось активное укрепление и содержательное насыщение российско-абхазских отношений в различных сферах. В рамках абхазо-российского взаимодействия в апреле в Москве прошла встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением региональной безопасности.

Представители МИД Абхазии приняли участие в Российском инвестиционном форуме «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенция» в г. Сочи; в V юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность»; в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами.

Эффективными были регулярные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между министерствами иностранных дел Абхазии и России.

Особое внимание было уделено интенсификации отношений Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации. Состоялось подписание ряда документов. Среди них – планы мероприятий до 2021 гг. с Ростовской областью, с Краснодарским краем, Ненецким округом.

Министерством иностранных дел была продолжена работа по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, по установлению новых зарубежных контактов. Даур Кове считает ее результативной.

Сотрудничество с неправительственными организациями, работающими на территории Республики Абхазия, координация их деятельности, налаживание контактов с международными организациями также было достаточно активным.

По мнению министра иностранных дел РА, встречи, беседы, обсуждения, состоявшиеся в 2019 году с коллегами во время его зарубежных рабочих визитов, подтверждают уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия.

«Именно так можно оценить, – говорит Даур Вадимович, – мой визит в Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской революции. В ходе визита состоялись встречи с Президентом Республики Даниэлем Ортегой и министром иностранных дел Никарагуа Д. Монкада. Обмен мнениями, безусловно перспективен».

2019 год стал годом продуктивного сотрудничества с Республикой Арцах – в мае состоялся визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в эту республику, в ходе которого прошла встреча с министром иностранных дел Арцах Маcисом Маиляном; в сентябре делегация Республики Абхазия посетила Республику Южная Осетия, где глава МИД Абхазии обсудил актуальные для обеих сторон вопросы с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым, министром иностранных дел Дмитрием Медоевым; а в Представительстве Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике состоялось более 30 официальных встреч. Проходили они и с министром иностранных дел Виталием Игнатьевым. Результативным стал и визит Полномочного Представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана в Абхазию.

Активно проводилась работа официальным Представительством Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике. Полномочный Представитель РА в ПМР принял участие более чем в 50 мероприятиях республиканского, городского и ведомственного значения. В Представительстве состоялось 36 официальных встреч.

Активизируется работа по установлению и поддержанию отношений с государствами Ближневосточного и Африканского регионов. Организовывались визиты делегаций из этих стран. Сотрудники абхазского Департамента в течение года побывали с рабочими визитами в Сирийской Арабской Республике, Египте, Иордании.

Продуктивно работает Посольство Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа Заур Гваджава участвует во всех мероприятиях, организуемых для аккредитованных дипломатов. Ежемесячно проводились личные рабочие встречи Заура Гваджава с представителями отдела Европы МИД Венесуэлы, регулярно проходили его встречи и с Послом России в Венесуэле Владимиром Заемским.

Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации продолжило осуществлять работу по представлению интересов Абхазии в России, принимало участие в решении внешнеполитических и консульских вопросов, защищало интересы и права граждан и юридических лиц Республики Абхазии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба в соответствии с предоставленными ему полномочиями и поставленными руководством Абхазии задачами осуществлял контакты с законодательными и исполнительными органами РФ, с общественными организациями и другими ведомствами для расширения и укрепления взаимодействия и сотрудничества между Абхазией и Россией, с иностранными дипломатами, аккредитованными в России.

Полномочное Представительство Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия поддерживает контакты с представителями абхазской диаспоры в Германии и ряде стран Западной Европы. Сделан акцент на информационно-просветительскую работу для расширения и продвижения позитивного имиджа Республики Абхазия.

МИД Абхазии продолжил активное участие в международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2019 году состоялось четыре раунда Женевских дискуссий. Министр Даур Кове отметил: «Ощутимого прогресса в достижении договоренности о подписании соглашения о неприменении силы пока нет, но для нас позитивная роль Женевского формата заключается в том, что мы имеем возможность озвучивать свою позицию, а это крайне важно для постановки и международного обсуждения актуальных для абхазской стороны вопросов».

Значительно заметнее стала работа Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии. В МИД для будущих дипломатов делегацией Организации непредставленных народов и наций (UNPO) совместно с Советом молодых дипломатов был организован тренинг, основной целью которого было освоение навыков дипломатического искусства, закрепление представлений о ключевых внешнеполитических приоритетах Республики Абхазия. Делегация СМД принимала участие в VI Форуме молодых дипломатов стран Евразийского пространства в Москве и в III Глобальном форуме молодых дипломатов, который также проходил в Москве.

Подводя итоги деятельности Министерства иностранных дел РА в 2019 году, министр сказал, что «руководимое им дипломатическое ведомство намерено и впредь руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия, повышать эффективность работы по реализации основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия».

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА