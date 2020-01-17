ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Политсовет Народной партии Абхазии извещает о смерти старейшей горожанки, истинной патриотки Апсны, поборницы правдивой истории и её трагических страниц, страшной судьбы героической женщины, искреннего интернационалиста, добрейшего, принципиального и мудрого Человека, всей своей жизнью являвшей лучшие образцы гражданственности, мудрости и скромности, автора содержательных и поучительных автобиографических книг АДИЛЕ ШАХБАСОВНЫ АББАС-ОГЛЫ и выражает соболезнование её родным и близким.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс