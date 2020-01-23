РОБЕСТАН ГАБЛИЯ: НУЖЕН ЗАКОН О ТРАНСПОРТЕ

Подводим итоги года

Начальник Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о проделанной работе, планах, перспективах и проблемах ведомства.

– Расскажите о работе маршрутных такси. Кто регламентирует их работу, ценовую политику, следит за состоянием транспортных средств и водителей?

– В республике работают шесть автотранспортных предприятий. Все они являются муниципальными, т.е. подведомственны администрациям районов и города Сухум, так как своего парка пассажирского транспорта (маршрутных такси) у предприятий нет. Руководители автопредприятий заключают договоры с водителями – владельцами маршруток. В них сказано, что на период действия договора водители исполняют функции перевозчика пассажиров. Прежде чем получить путевой лист по заданному направлению, водители ежедневно перед выездом из гаража должны пройти медосмотр, а также технический осмотр автотранспорта. В основном данные обязательства выполняются. Мы со своей стороны выступаем как контролирующий орган, дающий право (лицензию) на перевозку пассажиров, стараемся не допускать нарушений. Ценовая политика устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия. В 2019 году водители маршрутных такси по г. Сухум обратились к нам с просьбой об увеличении ранее установленного тарифа на перевозку пассажиров, обосновав это тем, что цены на топливо, запчасти увеличились, а все это водители покупают за свой счет. Данное решение не было принято.

В управлении ежемесячно проводятся совещания с руководителями автотранспортных предприятий, на которых совместно решаются возникающие в ходе работы вопросы. Хочу также отметить, что отделом контроля и надзора управления еженедельно контролируется работа общественного транспорта, в случае каких-либо нарушений со стороны водителя, мы принимаем меры административного воздействия, в том числе через судебные инстанции. Отделом лицензирования контролируется выполнение руководителями автотранспортных предприятий лицензионных требований в соответствии с Законом. На сегодняшний день автобусный парк республики на 90% обновлен.

– Как работает транспортное сообщение между Абхазией и Россией?

– Между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации заключено Соглашение «О международном автомобильном сообщении», в соответствии с которым регламентируется порядок выполнения регулярных и нерегулярных международных рейсов. На сегодня у нас зарегистрировано 14 регулярных международных круглогодичных маршрутов из городов Республики Абхазия в города Российской Федерации на паритетной основе, однако, к сожалению, не все рейсы выполняются. Абхазским перевозчикам экономически не рентабельно выполнять некоторые маршруты. А вот два международных маршрута по направлению Сухум – Краснодар – Сухум, Сухум – Ростов – Сухум выполняются круглый год на постоянной основе.

В июле 2019 года мы заключили Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Южная Осетия «О международном автомобильном сообщении»: совместно с Южно-Осетинской стороной планируем в текущем году открыть международный регулярный маршрут Сухум – Цхинвал – Сухум.

– Кто регламентирует работу такси?

– Такси в республике частные, лицензия на перевозку пассажиров выдается отделом лицензирования управления по энергетике, транспорту и связи. Лицензирование на перевозку пассажиров и багажа у нас в республике без срока действия (бессрочно), что в какой-то степени создает проблемы в сфере контроля. Нами готовится документ о внесении изменения в Закон о лицензировании в этой части. Мы внесли предложение в Кабинет Министров Республики Абхазия о внесении изменений в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, в частности о введении индикационных карточек водителя автотранспортного средства со сроком действия один год.

– Какие потребности и проблемы ведомства вы считаете наиболее важными?

– Их несколько: одной из главных потребностей ведомства могу обозначить необходимость принятия Закона о транспорте. Хочу отметить, что российская сторона ежегодно передает абхазской стороне согласно вышеназванному Соглашению 11 тысяч бланков разовых разрешений на нерегулярную международную перевозку пассажиров автомобильным транспортом по территории Российской Федерации. Однако ежегодно нам этих бланков не хватает. Пользователями бланков являются абхазские перевозчики, занимающиеся экскурсиями. Мы решаем вопрос об увеличения числа бланков с 11 тысяч до 14 тысяч. Все эти вопросы мы регулярно обсуждаем на встречах с представителями министерства транспорта Российской Федерации как на территории Республики Абхазия, так и на территории РФ.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 3Выпуск: 3881Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА