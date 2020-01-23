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Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству РА Амиран Какалия рассказал радио Sputnik о реализации урожая цитрусовых в Абхазии.

По его словам, в прошлом году в РФ было экспортировано более 40 тысяч тонн цитрусовых, а в этом году более чем в два раза меньше из-за плохого урожая.

«Есть оптовые поставки цитрусовых, которые формируются на территории Абхазии. Государственные предприятия, которые сегодня находятся в аренде, такие как ООО «София», «Кохор», «Мухунджи» и другие, имеют своих клиентов. К ним ежегодно приезжают представители Северного Кавказа, Краснодарского, Ставропольского краев. В этом году с реализацией не было проблем. В среднем цена цитрусовых была 30 рублей», – сказал Какалия.

Он отметил, что есть много нерешенных вопросов на российско-абхазской границе, связанных с реализацией фермерской продукции.

По словам Какалия, председателю Правительства будет предложено провести расширенное заседание с участием профильных ведомств для выработки предложений.

«Я считаю, что наши предприниматели должны иметь возможность беспрепятственно вывозить продукцию, не стоять на границе часами, сутками. В конце концов, мы не атомную бомбу перевозим, а экспортируем экологически чистый продукт, который выращивается на территории Республики Абхазия. Жители России нуждаются в нашей сельскохозяйственной продукции. Нам необходимо разработать государственную программу, и мы должны начать закладку цитрусовых садов», – сказал Какалия.

По его словам, цитрусовые насаждения на территории Абхазии изживают свой срок. Необходимо восстанавливать наши питомники, раздавать крестьянам саженцы.

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Первые партии мандаринов из Абхазии стали ввозить в Россию в начале октября 2019 года. В сутки таможенники оформляли до 200 тонн цитрусовых. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходило порядка ста грузовых автомобилей с сельхозпродукцией.

При перевозе партий сельхозпродукции свыше 25 килограммов необходимо получение сертификата Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает 0,1% от таможенной стоимости товара.

Фирмы-перевозчики берут за килограмм цитрусовых 10 рублей.

В этом году по всей республике было собрано всего около 17 тысяч тонн цитрусовых.

К концу 2019 года из Абхазии в Россию было экспортировано около 14 тысяч тонн мандаринов, сообщил Амиран Какалия.

По его словам, спрос на цитрусовые из Абхазии в несколько раз превышает предложение.

«Мы ожидаем, что в 2020 году урожай будет лучше»,– сказал А.Какалия.

Номер: 3Выпуск: 3881Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия