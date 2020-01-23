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23.01.2020
Номер: 3
Выпуск: 3881
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
УКАЗЫ
20 января исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о первом Вице-премьере.
«Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности первого Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению».
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О начальнике Государственной службы охраны.
«Освободить Берзения Отари Нуриевича от занимаемой должности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия согласно поданному рапорту».
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Об исполняющем обязанности начальника Государственной службы охраны.
«Назначить полковника Зантария Зураби Георгиевича исполняющим обязанности начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия».
Номер: 3
Выпуск: 3881
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс