ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом республики в 2014 году.

«Крым как полуостров в Черном море, как южный регион России близок нам, и мы будем строить свои отношения с предпринимателями планово и системно. Наши жители уже многие бывали в Крыму. У нас есть связи, мы их будем только укреплять. Наша продукция – гравийно-песчаная смесь, очень востребована в Крыму, и, я думаю, что мы будем сотрудничать не только в промышленной сфере, но и в транспортной, и в сфере сельского хозяйства.

Представители деловых кругов и Правительства Республики Крым в конце декабря 2019 года посетили Абхазию и приняли участие в круглом столе «Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений». Речь шла о перспективах сотрудничества между республиками. Крымская делегация также посетила несколько объектов туристической, сельскохозяйственной и промышленной сфер в Абхазии и проявила заинтересованность в поставке в Крым из Абхазии фруктов, к примеру, фейхоа и цитрусовых.

Номер: 3Выпуск: 3881Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия