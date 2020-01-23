Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 19 апреля 2019 года, № 4772-с-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» (газета «Республика Абхазия», № 47 (3787), 15-16 мая 2019 года) изменение, изложив статью 6 в следующей редакции:

«Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением пунктов 7 и 9 статьи 1, которые вступают в силу с 1 марта 2020 года.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 9 января 2020 года, № 4896-с-VI

Номер: 3Выпуск: 3881Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.