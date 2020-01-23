Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Уголовный Кодекс Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Уголовный Кодекс Республики Абхазия от 10 января 2007 года, № 1555-с-ХIV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 29, ст. 5; 2008, № 33, ст. 64; 2009, № 39, ст. 92; 2012, № 42, ст. 23; 2012, № 42, ст. 29; 2012, № 42, ст. 35; 2014, № 45, ст. 16; 2014, № 45, ст. 37; 2016, № 54, ст. 19;2016, № 54, ст. 60; 2015, № 52, ст. 221; 2017, № 58, ст. 207; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 89 (3690), 24-25 августа 2018 года, № 47(3787) 15-16 мая 2019 года) изменения, дополнив главу 29 статьями 2731, 2732, 2733 и 2741 следующего содержания:

«Статья 2731. Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия

Действия против Республики Абхазия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазия либо отделение от территории Республики Абхазия её части, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Статья 2732. Ведение антиконституционных переговоров либо заключение антиконституционных договоров

1. Ведение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных переговоров в целях ограничения суверенитета, в ущерб государственной независимости Республики Абхазия, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Заключение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных договоров в целях ограничения суверенитета, в ущерб государственной независимости Республики Абхазия, –

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Статья 2733. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия, –

наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», –

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 2741. Поступление на службу в иностранную разведку

Поступление гражданина Республики Абхазия на службу в иностранную разведку, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 9 января 2020 года, № 4895-с-VI

Номер: 3Выпуск: 3881Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.