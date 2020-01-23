АРХИТЕКТУРА КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АБХАЗОВ

Мнение

(Продолжение. Начало в № 3)

ДВОР

Особое место у абхазов занимает двор, который является в какой-то степени священным местом с выраженными ориентирами и комплексом архитектурных сооружений. Рельеф двора, как правило, зависит от рельефа местности. В предгорье двор часто имеет небольшие размеры, тогда как на равнинах, наоборот, занимает значительную территорию.

Двор имел такое большое значение потому, что гость попадал в первую очередь именно сюда. Хозяин дома всегда был готов принять даже незваных гостей. Гости могли прийти или заехать без приглашения днем или ночью. Более того, это могли быть люди незнакомые – например, те, кого настигла непогода. Их встречали как родных и принимали, соблюдая все традиции.

ЖИЛИЩА

В основном жилища абхазов были разбросаны по холмам, долинам рек, ущелий. Такие поселения характерны для сельской местности. Границами между поселками служат небольшие реки, которых в Абхазии большое количество. Вокруг каждого поселения были огороды, пахотные земли, виноградники или чайные плантации. Жилища во дворах с древнейших времен были разнообразными, в зависимости от их назначения. Это наблюдается и по сей день.

МАТЕРИАЛЫ

Существенное значение в строительстве сыграло начало обработки металлов. Культ железа возник позже и является одним из предметов почитания. В одно время железо ценилось дороже, чем свинец, серебро или даже золото. Его стали обрабатывать позже, это связывают с температурой плавления. Фамилия Жиба, распространенная в Абхазии, возникла от кузнечной деятельности. В Абхазии железная руда встречается в верховье рек Бзып, Кудры и в других местах.

ВОРОТА И ЗАБОР

В прошлом, да и в наше время, значительный интерес представляет забор, который мог быть стационарным, монолитным, сборно-разборным, переносным.

Ворота, как правило, украшались ярко выраженным орнаментом, часто с указанием родовых символов. К сожалению, в наше время такие тонкости не учитываются.

ОЧАГ

В интерьере дома особое место занимает очаг. В прошлом с ним был связан комплекс обычаев, наряду с особенностями сооружения. Тогда старались постоянно поддерживать очаг, дабы он не погас.

Уникальным был дымоход, который был устроен так, чтобы независимо от погодных условий дым не застаивался в помещении и не мешал жильцам. Значительный интерес представляет устройство для приготовления, хранения, сушки и копчения продуктов питания.

КОЛОДЕЦ

Колодец строили ближе к главным воротам, чтобы прохожий в любое время мог зайти во двор и набрать воды. Осквернять колодец считалось большим грехом. Для того чтобы путник мог зайти во двор, ему необязательно было спрашивать разрешения, а отказ в подобной просьбе считался недопустимым.

В прошлом при строительстве домов использовались только местные материалы. Целесообразность использования местных материалов должна обосновываться технико-экономическими расчетами. В любом районе всегда можно найти те или иные материалы, вполне пригодные в строительстве. Необходимо внимательно относиться к их расходованию, стремясь максимально заменять остродефицитные материалы.

Территория современной Абхазии обитаема с древнейших времен. Абхазы как этнос возникли на этой земле. В процессе эволюции они прошли путь от становления, и одной из основ становления является архитектура. Познание пройденного пути, сохранение отличительных черт этноса – один из разделов абхазского культурного наследия.

В наше время жилища, сооружения в подавляющем большинстве лишены не только архитектурного оформления, но не всегда отвечают требованиям сейсмоустоичивости.

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА АБХАЗОВ

В национальной этнокультурной архитектуре особое место занимают поселения и жилища. Эта особенность сохраняется и в наше время. Сохранились современные жилища в этнографическом быту абхазов в виде преемственности и продолжают сосуществовать с древними строениями. Нередко в абхазском дворе удачно сочетаются плетеная апацха с благоустроенным домом. Сравнение с новыми типами жилья способствует раскрытию эволюционного пути, пройденного абхазами в архитектуре и строительстве от древнейших времен до современности. В пройденном пути в области архитектуры в Абхазии можно найти ответы на многие вопросы взаимоотношения этноса с окружающей средой. Наиболее ярко это выражено в сохранившейся и в наше время особой форме поселения – ацута. И сейчас жители одного ацута проводят ежегодно моление с просьбой к Всевышнему о благополучии и другие обряды. Здесь сочетается национальная архитектура с духовной культурой этноса. В прошлом абхазы селились в наиболее безопасных местах, что было вызвано постоянной угрозой со стороны соседних народов, в особенности с моря. И соответственно свои жилища строили легкими.

У абхазов было изобилие строительных материалов – рододендрон, азалия, дуб, орех, каштан, бук, ясень, тисс и др. В зависимости от строения широко применялась ольха, которая при правильной заготовке и обработке не уступала другой древесине. Абхазия изобилует строительным камнем, легко поддающимся обработке. Это известняк, доломит, мрамор, глинистый сланец и т.д. При всей своей примитивности, на первый взгляд, древние поселения отличались уникальной архитектурой и сейсмоустойчивостью за счет системы крепления опорных конструкций. Изобилие лесов с ценными породами деревьев способствовало строительству прекрасных жилищ. Однако и в древние времена особое место занимали каменные сооружения, дворцы, крепости, мосты, что свидетельствует о развитии каменной архитектуры.

(Окончание в следующем номере)

Джиназ Левардович БАРЦЫЦ, студент III курса Московского строительно-архитектурного университета

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: обществоАвтор: Джиназ Левардович БАРЦЫЦ, студент III курса Московского строительно-архитектурного университета