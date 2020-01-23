ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН: ПРОБЛЕМЫ, ПЛАНЫ, ДОСТИЖЕНИЯ

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Предновогоднее время – это особый этап, когда подводишь итоги, взвешиваешь, что удалось сделать, продумываешь планы на будущее. Каким был уходящий 2019 год для жителей Ткуарчалского района? Какие события были самыми значимыми? Что удалось сделать и что предстоит? Об этом интервью главы Администрации Ткуарчалского района Аиды Чачхалия корреспонденту газеты «Республика Абхазия» накануне Нового года.

– Каким был 2019 год для жителей Ткуарчалского района? Есть какие-то достижения?

– В целом 2019 год был стабильным для нас и для всей Абхазии. Конечно, мы достигли определенных достижений в разных сферах деятельности, но хотелось бы и лучшего.

– Какие события в уходящем году были самыми значимыми для района?

– Самым значимым событием для района, как и страны, были, я думаю, президентские выборы. Жители Ткуарчалского района приняли в них активное участие. Окидывая взглядом уходящий год, я вижу, что особо ярких событий у нас не было, тем более, если сравнивать его с прошедшим годом, когда в районе проходило немало значимых мероприятий.

Однако город постепенно преображается. Если происходят какие-то положительные изменения, это, конечно, радует людей. Все мероприятия, связанные с памятными датами, проводятся во Дворце культуры. В них принимают участие и наши коллективы: детский хореографический ансамбль «Амцабз» под руководством Родиона Бигвава и эстрадная студия. Они всегда и везде выступают успешно, радуют всех своим мастерством.

Успешно работает Детская музыкальная школа, в которую принимают с шести лет. В настоящее время здесь учатся 35 детей. В этом году открыли отделение скрипки. По всем видам спорта дети занимаются в спортшколе при отделе образования и в спортзале при отделе по делам молодежи и спорта.

– Какие приоритеты вы как глава района определяете в своей работе? Что считаете главным в первую очередь?

– А вот проблем хватает. В первую очередь это отсутствие рабочих мест. В Ткуарчале давно не работает «Ткуарчалуголь», а «Ткуарчалстрой» работает не в полную силу. Люди находят себе применение в основном на городском рынке и в Центральной районной больнице. Но, несмотря на проблемы с трудоустройством, в последние годы оттока населения в другие районы и города Абхазии не наблюдается. Только студенты выезжают на учебу в колледжи и вузы.

В приоритете, конечно, решение социальных проблем. У нас много пенсионеров, много обращений по оказанию материальной помощи от нуждающихся семей. По мере возможности стараемся поддерживать их. Кроме того, у нас проживают трое ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый год к Дню победы мы не забываем поздравить их, в том числе и небольшой денежной суммой, не оставляем без внимания инвалидов первой группы, а 8 Марта – женщин-ветеранов грузино-абхазской войны.

– Что конкретно в уходящем году удалось сделать для Ткуарчалского района, для развития социальной сферы? Какие проблемы системы образования и культуры, в отрасли сельского хозяйства и производства удалось решить? Какие положительные изменения произошли в селах?

– У нас 11 административных единиц в районе. В этом году завершили предусмотренный Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Абхазии ремонт дороги Ткуарчал–Агубедиа, очень сложной дороги, так как на ней были оползневые участки. Осуществлено асфальтовое покрытие. Работы будут продолжены с выходом до центральной трассы села Ачгуара. Были восстановлены четыре моста за счет средств Республиканского бюджета. И в других селах у нас много положительных изменений за счет средств международных организаций (Датский совет по беженцам и др.). Так, с их помощью произведен капитальный ремонт Чхуарталской средней школы, за исключением кровли и некоторых видов ремонта, осуществленных за счет средств Республиканского и местного бюджета. Так же благодаря Датскому совету по беженцам идет ремонт в Окумской средней школе, которая не ремонтировалась более полувека. Работы на первом этаже завершены, в планах – второй. И в остальных школах района кроме школы в селе Бедиа ду (здесь за счет средств местного бюджета была заменена электропроводка), произведен где-то частичный, где-то капитальный ремонт. За счет средств Дорожного фонда и местного бюджета стараемся поддерживать сельские дороги.

В городе Ткуарчале за счет средств Инвестпрограммы отремонтировали четвертую среднюю школу, в пятой почти (на 80%) осуществлен ремонт благодаря бизнесмену из Черкесска, большому другу Абхазии Олегу Аргунову. Он обещал закончить его в 2020 году.

В плачевном состоянии находится вторая средняя школа. Летом удалось отремонтировать только санузлы и поменять электропроводку одного крыла школы за счет средств местного бюджета. В планах – капитальный ремонт. Его обещает провести Датский Совет по беженцам в 2020 году. Остается четвертая средняя школа, где надо привести в порядок и отремонтировать спортзал.

На стадии завершения ремонт Центральной районной больницы, проводимый по линии Инвестпрограммы. Его должны были закончить в этом году, но не получилось, ремонт затянулся.

Что касается дошкольных учреждений, у нас их три. Два из них расположены в Ткуарчале. Один был сдан в эксплуатацию в позапрошлом году, так что еще новый, другой в хорошем состоянии. За счет средств Датского Совета по беженцам в нем произведен ремонт, оборудована детская площадка. В хорошем состоянии и детсад в селе Окуме, тоже благодаря вышеназванной международной организации.

В Ткуарчале есть гуманитарно-промышленный колледж, который работает на базе бывшего радиотехнического техникума (преобразован в 2003 году). Он предлагает молодежи три специальности: педагогическую, строительную и автотехобслуживание.

Организация Программа развития ООН (ПРООН) обратилась к нам с предложением сделать ремонт помещения для колледжа. Колледж будет переведен в здание Учебно-производственного комбината. Это предполагается осуществить к началу нового учебного года.

– Есть проблемы, которые особо волнуют вас и не оставят в покое и в новом году?

–Да. В новом году строительная фирма остается без подряда, значит, люди остаются без рабочих мест. У нас есть проекты по строительству цементного завода, по выпуску мебельной продукции. Но на это нужно около двух миллионов рублей. Если государство не поможет, сами мы не осилим. Нам дотацию в Республиканском бюджете повысили, но это не решает проблемы Ткуарчалского района. Людям жить тяжело.

– Местный бюджет. Его состояние влияет на многое. Удалось ли выполнить план по собственным доходам?

– Да. Но это мизер по сравнению с проблемами, которые предстоит решать.

– А были ли у вас в районе какие-либо неординарные, экстремальные ситуации.

– К счастью, в последнее время нет. Помню, лет пять назад река вышла из берегов в селе Окуме, разрушила мост. Он был восстановлен за счет средств Республиканского бюджета.

– Ваши пожелания к Новому году.

– Мы постарались красиво оформить город Ткуарчал к торжеству, чтобы поднять людям настроение, чтобы было у всех ощущение праздника. Обязательно будут интересные развлекательные программы, наряженная елка, сюрпризы для детей. Я хочу, чтобы наступающий год был намного лучше предыдущего, чтобы наш город, район и вся Абхазия процветали. Пусть все будут здоровы и счастливы.

– Спасибо за интервью. Пусть Новый год принесет вам много радости, пусть сбудутся все планы по благоустройству Ткуарчалского района.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ