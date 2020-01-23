КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Когда был СССР, работала соответствующая система руководства хозяйственной деятельностью, в частности в Москве. Первый секретарь Московской городской компартии Гришин был одним из членов Политбюро ЦК КПСС с огромным стажем работы и большой ответственностью за порученное дело. Москва тех лет была образцом чистоты, ухоженности, культуры, доброжелательности, гостеприимства и спокойствия.

Когда СССР развалили, а история уже расставляет точки, кто это сделал, как и в угоду кому, началась эпоха лихих 90-х годов.

Мэром столицы стал Гавриил Попов, историк, экономист, пропагандист перестройки. Его выступления в те времена не запоминались, не следовали за этим и конкретные дела.

По сути, тогдашняя Москва стала жить по формуле: успел взять что-то, ухватил какой-то кусок, делай с ним все на свое усмотрение.

На каждом углу появились предприниматели, в том числе и сомнительные торговые точки, ночные салоны, клубы для расслабления души и тела и т.д. Можно было купить все что хочешь, перепродать (раньше это называлось спекуляцией) любую вещь. Женское тело также превратилось в легальный товар. На оживленных трассах Москвы можно было встретить девушек, женщин с цветком в руке. Этот «цветок» можно было купить по договорной цене. Не редкостью стали криминальные войны между зарождавшимися ОПГ.

Горбачевская перестройка, ускорение, гласность, псевдодемократия, вседозволенность делали свое дело. Россия со своей столицей погружалась в опасный, тревожный водоворот, и порой никто не мог понять, чем все это закончится.

В России за все времена были различные смуты, но она с честью выбиралась из них. Так как всегда имела достойный пласт населения, состоящий из простого, как принято говорить, трудового народа и мужей-руководителей с умом и волей державников. А иначе не могло быть. В трудные времена сама история выталкивает таких людей вперед.

Коренной москвич Юрий Михайлович Лужков взялся за свой город. С природной жилкой хозяйственника, экономиста, предпринимателя, он стал отмывать, наводить порядок в столице, постепенно очищая ее от налипшей перестроечной грязи.

Его действия государственника были наполнены конкретными делами. Зная хорошо Москву и ее историю, он стал восстанавливать все ожерелья красавицы-столицы. Взявшись за дело, он последовательно доводил его до конца… если это было в интересах Москвы, России.

Юрий Лужков обладал ценным качеством. Как руководитель он делал в Москве то, что требовали, желали, просили жители столицы. Он их слышал, прислушивался и советовался с ними. Для него они были главными заказчиками, арбитрами и оценщиками его деятельности. Недаром они мэра называли: «Наш Лужок».

Такие самостоятельные позиции не всегда понимали в Кремле. Лужок мог им сказать: «Сегодня не приду на совещание к вам. Я на объектах». А строил, восстанавливал, ремонтировал он много. Всю Москву. В Кремле появились завистники, недовольные.

Первый громкий скандал они устроили, когда он разрешил поставить в центре столицы огромный памятник Петру I скульптора Церетели, друга Лужкова. Дальше больше. Припомнили ему другие «недоработки» и бизнес его жены и т.д.

Но Юрий Михайлович, физически и психологически крепкий от природы, внешне не проявлял особого интереса к «приговорам».

Развивающаяся в лучшую сторону Москва требовала к себе повышенного внимания и новых реформ, отвечающих духу времени и постоянным запросам москвичей. Вскоре она вернула былую славу столицы российской державы. Это отмечали все гости, в том числе и иностранные.

Очень деятельный, энергичный Юрий Лужков работал на всю страну. «Столица должна показывать пример, но и по возможности помогать другим», – говорил он. Сегодня, пожалуй, нет в России региона, где Лужков чем-то не помог.

Не обошел он вниманием нашу республику, которую хорошо знал, бывал здесь и считал, что озеро Рица – одно из лучших природных творений.

После Победы 30 сентября 1993 г. Абхазия налаживала транспортную систему в г.Сухуме. Лужков дал поручение: помочь нашим друзьям из Абхазии. Через некоторое время наша столица торжественно встречала несколько подаренных Москвой троллейбусов. Торжественные речи, слова благодарности, прием гостей – все было на высшем уровне.

Когда прибывшие троллейбусы выпустили на линии, оказалось, что для эксплуатации пригодна одна машина, другие свое отслужили. Наши специалисты не растерялись, еще работоспособные детали сняли и поставили на старые троллейбусы.

Обо всей этой истории Юрий Михайлович Лужков не знал. Наши чиновники не хотели его расстраивать. Дескать, некрасиво: «Он подарил нам, а мы будем жаловаться».

Прошло время. На одной из встреч в Москве Ю.Лужков сам спросил: «Ну как там ваш троллейбусный парк? Чем еще помочь?». К чести нашего чиновника, он рассказал всю правду о подаренных ранее московских троллейбусах. Юрий Михайлович тут же кому-то позвонил и стал отчитывать: «Я что, за всем следить должен, и за отправкой тоже? Немедленно завтра решить вопрос… Я сказал: новые!»

Вскоре Сухум получил несколько новых троллейбусов, которые здорово помогли с перевозкой пассажиров, и до сих пор этот транспорт остается самым востребованным, особенно среди пенсионеров и бюджетников. Также неоднократно мэр Москвы присылал учебники и канцелярские принадлежности для наших школ.

В 2010 году мэра Лужкова освободили от занимаемой должности. Абхазия переживала его уход. За его теплое отношение к нашей республике, за его активную деятельность в Москве. У нас этот город любят все, даже те, кто там еще никогда не был.

Именно это магическое слово столицы России стало притягательным особенно во времена Лужкова.

А еще в республике уважение к Юрию Михайловичу проявлялось за его волю при принятии профессиональных решений, которые приносили пользу России, Москве, Абхазии.

Ю.Лужков был человеком неординарным, как он сам говорил: «Я не могу нравиться всем».

Его трудовая деятельность говорила сама за себя – мэр, который всегда был на своем рабочем месте. А оно – вся Москва.

Прошли памятные святые сорок дней, как Юрия Михайловича не стало.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА