СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АБХАЗИИ И РОССИИ

В Министерстве экономики Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, абхазскую делегацию – вице-премьер, министр экономики РА Адгур Ардзинба.

Игорь Кошин отметил: «В декабре прошлого года мы с вами совместно провели Межправительственную комиссию и утвердили Инвестиционную программу на ближайшее время. И сейчас главная наша задача – чтобы в новом году все начали работать в спокойном плановом режиме».

Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи Российской Федерации Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2020 году, с реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, с поставками электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности в Республике Абхазия, а также вопросы, связанные с выполнением условий предоставления дополнительной финансовой помощи Республике Абхазия в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению ситуации в Банке Абхазии и обеспечению целевого использования предоставляемой Республике Абхазия российской финансовой помощи.

Также в ходе рабочего совещания были обсуждены технические вопросы, связанные с предоставлением финансовой помощи для выплаты зарплат работникам силовых структур.

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс