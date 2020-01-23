ЗАБОТА О ГОРОЖАНАХ

Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия прокомментировал итоги трех месяцев работы. Репортаж об этом опубликован на сайте столичной Администрации.

Кварчия отметил, что начал деятельность с кадровых решений: «У многих я не увидел рвения, необходимого для поддержания наших начинаний. Мы приняли на работу новых, талантливых молодых ребят, и это помогло сделать первые ощутимые шаги в делах».

Кан Кварчия подчеркнул, что самое главное в его работе – это забота о горожанах: «Для нас важно было выяснить все проблемы города. А проблемы были большие! Люди начали работать, исполнять возложенные на них прямые обязанности. Несмотря на все политические катаклизмы, мы постарались не оставлять город без должного внимания. Надеюсь, что все вместе мы улучшим облик нашего города. Есть желание, и мы готовы работать дальше!»

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс