ВРЕМЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ РЕСПУБЛИК

Исполнилось 27 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.

В пресс-релизе Министерства иностранных дел РА отмечается:

«Договор, подписанный во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., стал историческим шагом в развитии отношений между двумя государствами. Он закрепил доверительный характер сотрудничества и определил сферы двусторонней кооперации.

На основе Договора впоследствии были заключены соглашения в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Сегодня межгосударственная договорно-правовая база насчитывает около 30 соглашений».

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс