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23.01.2020
Номер: 4
Выпуск: 3882
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВРЕМЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ РЕСПУБЛИК
Исполнилось 27 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
В пресс-релизе Министерства иностранных дел РА отмечается:
«Договор, подписанный во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., стал историческим шагом в развитии отношений между двумя государствами. Он закрепил доверительный характер сотрудничества и определил сферы двусторонней кооперации.
На основе Договора впоследствии были заключены соглашения в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Сегодня межгосударственная договорно-правовая база насчитывает около 30 соглашений».
Номер: 4
Выпуск: 3882
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс