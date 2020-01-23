В ПАРЛАМЕНТЕ РА

Депутаты Народного Собрания – Парламента РА на совещании обсудили сложившуюся общественно-политическую обстановку в стране.

Открывая совещание, Спикер Валерий Кварчия сообщил, что на и. о. Президента оказывается давление: «18 января мы проводили закрытое депутатское заседание. Мы договорились, что чиновники, которые подают в отставку по собственному желанию, будут освобождены, но с назначениями повременим до избрания нового Президента. К сожалению, есть группы людей, которые ходят, оставляют письма с требованием освободить того или иного чиновника и предлагают свои кандидатуры. На и. о. Президента оказывается давление. Для чего накалять ситуацию и кому это нужно?! Эти вопросы волнуют многих депутатов и весь народ. Если это возможно, давайте успокоимся и будем готовиться к предстоящим выборам».

При этом Кварчия подчеркнул, что по текущей общественно-политической ситуации предложено несколько проектов Обращения к народу: «Считаю, что мы должны обратиться к народу, партиям, чтобы всем вместе, договариваясь, двигаться уверенно к выборам и провести их на должном уровне. У нас есть целый ряд проектов обращения. Я призываю вас высказать свое мнение по текущей ситуации».

Депутат Лаша Ашуба отметил: «Если есть какие-то опасения по поводу исполняющего обязанности Президента, можно его пригласить и задать все интересующие вопросы».

Председатель парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния также отметил важность согласия и мира: «Наша задача, как Парламента, так и исполнительной власти, на сегодняшний момент в спокойной обстановке провести новые выборы. Для этого, прежде всего, нужно не назначать никого, нет такой необходимости сегодня. Но вчера начались назначения».

Содержание проектов обращений к народу на заседании Парламента не оглашалось. После бурных обсуждений депутат Александр Анкваб порвал документ.

Кроме того, инициативная группа жителей с. Пакуаш предложила Парламенту ряд поправок в законодательство по поводу статуса и порядка работы депутатского корпуса. Тем не менее, обсуждение инициативы на заседании не началось. По предложению депутата Лаши Ашуба документ должен быть предварительно рассмотрен на депутатских слушаниях.

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс