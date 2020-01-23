Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 ноября 2006 года, № 1505-с-XIV «Об Общественной палате Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия. 2007, №30, ст.5) следующие изменения:

1) в статье 8:

– часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых Президентом Республики Абхазия, 11 представителей районов и городов;

11 представителей политических партий и общественных организаций, которые зарегистрированы Министерством юстиции Республики Абхазия не менее чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты.»;

– в части 6 слова «11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений» заменить словами «11 представителей политических партий и общественных организаций»;

2) в части 1 статьи 11 слова «, общественно-политическом движении» исключить.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 10 января 2020 года, № 4898-с-VI

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.