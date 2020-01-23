Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей»

Статья 1 Внести в Закон Республики Абхазия от 26 февраля 2007 года, № 1662-с-XIV «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 31, ст. 123; 2009, № 39, ст. 99; 2014, № 44, ст. 69; газета Республика Абхазия, № 77 (3400), 22-23 июля 2016 г., 128 (3589), 1-2 декабря 2017 г., № 6 (3607), 1-2 февраля 2018 г.) изменение, дополнив статью 14 примечанием следующего содержания:

«Примечание:

В целях настоящего Закона в выслугу лет в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия для назначения пенсии засчитывать также срок службы в Государственной пожарной инспекции Республики Абхазия и в Государственной противопожарной службе Республики Абхазия с 30 января 1995 года по 18 июня 2001 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 9 января 2020 года, № 4897-с-VI

Номер: 4Выпуск: 3882Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.