К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения население, что в зимний, весенний период следует проводить агротехнические мероприятия против зимующих стадий развития карантинного вредителя, распространенного в Абхазии, – американской белой бабочки, повреждающей плодовые, лесные и декоративные культуры. Мероприятия предусматривают: удаление отмершей коры, обмазку стволов известью, уборку и уничтожение растительных остатков с последующим сжиганием, перекопку почвы под кронами деревьев.

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулиа, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция РА по карантину растений