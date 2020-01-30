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30.01.2020
Номер: 6
Выпуск: 3884
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения население, что в зимний, весенний период следует проводить агротехнические мероприятия против зимующих стадий развития карантинного вредителя, распространенного в Абхазии, – американской белой бабочки, повреждающей плодовые, лесные и декоративные культуры. Мероприятия предусматривают: удаление отмершей коры, обмазку стволов известью, уборку и уничтожение растительных остатков с последующим сжиганием, перекопку почвы под кронами деревьев.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулиа, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.
Номер: 6
Выпуск: 3884
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений