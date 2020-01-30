САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ УСИЛЕН

В аэропортах Сочи и Краснодара усилен санитарно-карантинный контроль в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. «Управлением Роспотребнадзора и Министерством здравоохранения Краснодарского края отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала», – говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал памятку для туристов, выезжающих в Китай.

Туристам советуют:

•при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

•не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

•употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

•не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

•использовать средства защиты органов дыхания (маски);

•мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

•при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

•при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

По последним данным, число инфицированных новым вирусом на территории Китая составляет более 2 000 человек. Жертвами болезни уже стали 54 человека. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия