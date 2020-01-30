Январь. Даты

17 января – родился ученый-фольклорист Иван Сафарович Шамба

Иван Сафарович Шамба – ученый-фольклорист, музыкант, хормейстер. Заслуженный деятель искусств Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В 1970 г. был певцом Абхазской государственной хоровой капеллы, с 1971 г. дирижер заслуженного Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1984-1993 гг. работал дирижёром, художественным руководителем ансамбля «Рица». Организовал ансамбль «Уарада» при Абхазском государственном драмтеатре им.С.Я. Чанба.

Основной вид научной деятельности – фольклористика, полевые исследования, сбор народных песен.

Ивану Сафаровичу Шамба в 1983 г. присваивается почётное звание «Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР». Указом Президента РА В.Г. Ардзинба от 5 июля 2004 г. за заслуги в развитии, сохранении и исследовании музыкального фольклора он был награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

***

22 января – родился врач-хирург Павел Караманович Аппба

Павел Караманович Аппба – врач-хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Абхазской АССР, участник ВОВ, член медицинского совета Минздрава Абхазии.

На военной службе в г. Благовещенске застала его Великая Отечественная война. Попав на фронт, Павел оказался в роте, которую перебросили на защиту г. Москвы.

По окончании мединститута, проработав три года, П.К. Аппба возвращается в Абхазию, где начинает работать по специальности во 2-й горбольнице. В 1975 году П. Аппба назначают зав. хирургическим отделением 1-й Городской больницы. За годы работы по специальности Павел Караманович провел более двух тысяч операций разной сложности, еще больше дал шансов на выздоровление людям без хирургического вмешательства.

За все время работы он подготовил не один десяток молодых специалистов-хирургов, которые до сих пор работают в больницах Абхазии и за ее пределами, спасая людей от различных недугов. Обладая природным даром и отличными знаниями, он не раз брался за операции, от которых многие врачи отказывались и считали в таких случаях лечение делом безнадежным.

П. К. Аппба за проявленные мужество и отвагу был удостоен высокой военной награды – ордена Славы III степени и многих медалей.

***

23 января – родился заслуженный журналист Георгий Константинович Жанаа

Георгий Константинович Жанаа – публицист, заслуженный журналист Абхазской АССР, член Союза журналистов СССР и Абхазии, участник национально-освободительного движения абхазского народа.

Окончил Сухумское педагогическое училище СГГГИ. В течение ряда лет был преподавателем русского языка и литературы в Галском, Очамчырском районах и Сухумском индустриальном техникуме, старшим воспитателем в Сухумской школе-интернате №1.

Жизнь Георгия Константиновича Жанаа тесно связана с журналистикой.

Является первым комментатором в прямом эфире на абхазском языке первой спортивной программы на Абхазском телевидении.

В 1967 г. он перешёл в редакцию газеты «Апсны Капшь», но продолжал сотрудничать с абхазским радио. Долгие годы был заведующим отделом партийной жизни этой газеты. Георгий Жанаа считается одним из первых талантливых профессиональных журналистов Абхазии.

***

25 января – родился государственный и общественный деятель Аслан Тамшугович Отырба

Аслан Тамшугович Отырба – выдающийся государственный и общественный деятель, участник ВОВ 1941–1945 гг.

Окончил Сухумскую абхазскую образцовую СШ им.Н А. Лакоба, Московский институт истории, философии и литературы, преподавал в Сухумском пединституте.

С первого до последнего дня воевал на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Занимал высокие партийные и государственные посты в Абхазской АССР. А.С. Отырба – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, начиная с 50-х гг., оставался примером верного служения своей Родине, своему народу.

В его историческом выступлении на VII пленуме ЦК КП Грузии (20.09.1953) говорилось об имперской политике и совершённых во время «культа личности» преступлениях правящих кругов Грузии по отношению к Абхазии. Это было первым по своей остроте и значимости публичным выступлением абхазов столь высокого уровня. В своей речи А. Отырба подверг резкой критике деятельность на тот момент первых секретарей ЦК КП Грузии и Абхазского обкома партии Мирцхулава и Качарава, заместителя председателя Совета Министров Абхазии Шония, заведующей отделом школ ЦК КП Грузии Лашкарашвили.

Несмотря на очень опасный по тем временам ярлык «абхазского националиста», Аслан Тамшугович последовательно и принципиально отстаивал национальные интересы Абхазии, содействовал созданию и развитию культуры, науки, образования, здравоохранения и курортов Абхазии, внёс большой вклад в формирование национальных кадров. Был инициатором многих государственных и партийных решений, направленных на восстановление попранных прав абхазского и других народов, населяющих Абхазию. Оказывал посильную помощь деятелям абхазского национального движения, стремясь защитить их от преследований и репрессий. Некоторые представители грузинских властей даже старались приблизить его к себе, сделать «своим человеком», но у них это не получилось. Правдивое слово А. Т. Отырба оказалось сильнее лжи и интриг грузинских властей.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Из книги