НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Молодые энтузиасты из Цхинвала возобновили ремонтные работы в арт-пространстве «Портал». Проект реализуется в рамках средств гранта Комитета по молодежной политике. Об это сообщил Sputnik один из инициаторов «Южного Портала» Коста Джиоти.

В 2018 году для создания «Портала» предоставили полуразрушенное здание в Цхинвале, однако вскоре ремонтные работы были приостановлены из-за нехватки финансовых средств.

Министерство образования РЮО реализует целевую программу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, в рамках которой был предоставлен проект в Комитет по молодежной политике, спорту на сумму 400 тысяч рублей.

По словам Джиоти, этот проект нужен людям. В арт-пространстве можно будет проводить выставки, поэтические и творческие вечера.

Энтузиасты надеются, что к весне завершат большую часть работ. Здание цхинвалскому «Порталу» выделил Президент республики Анатолий Бибилов.

Арт-пространство завоевало огромную популярность среди художников, музыкантов, дизайнеров и поэтов.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия