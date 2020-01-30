ДОМАШНИЙ ДОКТОР

В листьях алоэ содержится много полезных веществ. Алоэ – сильный «домашний доктор». Сок алоэ применяют при лечении гастритов, энтероколитов, хронических запоров, а также гнойных ран, ожогов, воспалительных заболеваний кожи. Экстракт как биогенный стимулятор помогает при глазных заболеваниях.

Хороший эффект достигается при насморке после введения свежего сока в ноздри по 5 капель через каждые 2-3 ч в течение 2-3 дней.

Полезны полоскания им рта и глотки при заболевании слизистых оболочек и язвенном стоматите.

В народной медицине популярным средством лечения туберкулеза является прием внутрь смеси измельченных свежих листьев алоэ с медом, ядрами грецких орехов, соком лимона, сливочным маслом.

Для лечения желудочных заболеваний рекомендуется такой рецепт: листья, прокрученные через мясорубку, в смеси с медом в соотношении 1:1.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.