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ДОМАШНИЙ ДОКТОР
В листьях алоэ содержится много полезных веществ. Алоэ – сильный «домашний доктор». Сок алоэ применяют при лечении гастритов, энтероколитов, хронических запоров, а также гнойных ран, ожогов, воспалительных заболеваний кожи. Экстракт как биогенный стимулятор помогает при глазных заболеваниях.
Хороший эффект достигается при насморке после введения свежего сока в ноздри по 5 капель через каждые 2-3 ч в течение 2-3 дней.
Полезны полоскания им рта и глотки при заболевании слизистых оболочек и язвенном стоматите.
В народной медицине популярным средством лечения туберкулеза является прием внутрь смеси измельченных свежих листьев алоэ с медом, ядрами грецких орехов, соком лимона, сливочным маслом.
Для лечения желудочных заболеваний рекомендуется такой рецепт: листья, прокрученные через мясорубку, в смеси с медом в соотношении 1:1.
Номер: 6
Выпуск: 3884
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.