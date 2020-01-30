НАШИ ДЕТИ

Дети – цветы жизни. Среди «цветочного сада детей» Абхазии, цветет один крупный бутон розы – Амичба Амина Астамуровна. Дочь моей подруги – ставшая мне подругой. Помню, как мать девочки, Милада, приводила ее ко мне в гости. Конечно, эрудицию и развитость детей можно объяснить прогрессом времени и инновациями технологий. И меня уже не столько удивляло, сколько изумляло то, что это маленькая девочка, которая еще не умела разговаривать и тем более читать, виртуозно пользовалась смартфоном, открывала приложения, делала скрины публикаций, копировала ссылки и отправляла аудиосообщения. А когда Амина едва научилась ходить, наизусть читала стихи, знала поименно всех соседей и даже могла указать, где они проживают. Тогда за ней закрепилось прозвище мини-вундеркинд. Сейчас Амине шесть лет, она ходит в детский сад «Солнышко» и демонстрирует успехи в различных сферах. Амина обладает феноменальной памятью и эрудицией. А уровень ее актерского мастерства заставит позавидовать матерого актера. Она искусно рисует, особенно любит рисовать цветы. Еще одной страстью Амины является любовь к животным. Кроме того, как настоящая леди она хорошо разбирается в моде. Знает, какой нужно подобрать наряд к любому времени года. Несмотря на разнообразие интересов, особый акцент Амина делает на учебе. К походу в первый класс она готова: умеет писать, читать и считать. Кроме того, она продолжает разучивать стихотворения. Сейчас в ее арсенале не один десяток стихов отечественных и зарубежных авторов.

Отрадно, что в «цветочном поле детей» Абхазии распускаются такие бутоны.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА