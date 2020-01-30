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КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ ГРИППОМ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ЗА НЕДЕЛЮ
Количество больных гриппом в Южной Осетии увеличилось почти в два раза за неделю
После Нового года в Южной Осетии отмечено нарастание активности гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба комитета Госпотребнадзора.
«Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ за третью неделю составляет 89%, что указывает на ухудшение эпидситуации», – заключили в Югосетпотребнадзоре.
В медучреждения Южной Осетии за неделю обратилось 429 человек (по сравнению с 226 обратившимися за предыдущую неделю), в том числе 330 детей до 15 лет, что составляет 77 процентов от общего числа заболевших. В ведомстве отметили, что с начала текущего года зарегистрировано девять случаев внебольничной пневмонии, из которых только два случая – следствия осложнений гриппа. Лиц с тяжелым течением заболевания, а также случаев с летальным исходом в Южной Осетии не зарегистрировано.
Как отмечают врачи, учитывая анализ предыдущих лет и текущую эпидемиологическую ситуацию, активность гриппа и ОРВИ пока будет нарастать.
Ранее в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ комитет принял решение о введении карантина в некоторых учебных заведениях столицы и районов Южной Осетии.
Кроме того, с 20 января Югосетпотребнадзор перешел на ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппа и ОРВИ и проводит ежедневный мониторинг посещаемости в детских образовательных учреждениях.
В ведомстве также напомнили правила поведения в сезон гриппа. Так, врачи рекомендуют воздержаться от посещений мест массового скопления людей, соблюдать элементарные правила личной гигиены и масочный режим – при этом маску надо носить не здоровому человеку, а, наоборот, больному, чтобы не заразить остальных.
Номер: 6
Выпуск: 3884
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия