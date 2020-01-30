КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ ГРИППОМ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ЗА НЕДЕЛЮ

Количество больных гриппом в Южной Осетии увеличилось почти в два раза за неделю

После Нового года в Южной Осетии отмечено нарастание активности гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба комитета Госпотребнадзора.

«Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ за третью неделю составляет 89%, что указывает на ухудшение эпидситуации», – заключили в Югосетпотребнадзоре.

В медучреждения Южной Осетии за неделю обратилось 429 человек (по сравнению с 226 обратившимися за предыдущую неделю), в том числе 330 детей до 15 лет, что составляет 77 процентов от общего числа заболевших. В ведомстве отметили, что с начала текущего года зарегистрировано девять случаев внебольничной пневмонии, из которых только два случая – следствия осложнений гриппа. Лиц с тяжелым течением заболевания, а также случаев с летальным исходом в Южной Осетии не зарегистрировано.

Как отмечают врачи, учитывая анализ предыдущих лет и текущую эпидемиологическую ситуацию, активность гриппа и ОРВИ пока будет нарастать.

Ранее в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ комитет принял решение о введении карантина в некоторых учебных заведениях столицы и районов Южной Осетии.

Кроме того, с 20 января Югосетпотребнадзор перешел на ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппа и ОРВИ и проводит ежедневный мониторинг посещаемости в детских образовательных учреждениях.

В ведомстве также напомнили правила поведения в сезон гриппа. Так, врачи рекомендуют воздержаться от посещений мест массового скопления людей, соблюдать элементарные правила личной гигиены и масочный режим – при этом маску надо носить не здоровому человеку, а, наоборот, больному, чтобы не заразить остальных.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия