В Центре детского творчества «Айнар» состоялась выставка работ арт-студии «Mukhus».

Преподаватель арт-студии Аида Аджба рассказала о выставке: «Эта первая отчетная выставка наших детей. Представлены лучшие работы разных жанров, всего их около 150. Выставка посвящена новому году, и мы решили после выходных устроить праздник детям».

Как сообщила Аджба, кроме картин на выставке представлены небольшие скульптуры, куклы, новогодние открытки и расписанные камни. «В студии проходят уроки живописи, композиции, рисунка, графики, а также есть прикладные направления. Хочу отметить, что ребята с большой любовью подошли к своим творениям, они сочиняли истории и сказки, объясняя суть работ», – подчеркнула Аджба.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия