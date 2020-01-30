ПОСАДКА ОРЕХОВЫХ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов осмотрел ореховые сады в селе Аунеу Знаурского района республики.

Инвестор проекта, генеральный директор ООО «Аланти Бундор» Алан Татаров рассказал о ходе реализации проекта. По его словам, в текущем году предполагается засадить 350 гектаров фундука, 180 гектаров земли уже обработано. Первый промышленный урожай планируется собрать уже через четыре года.

«На данный момент высажено 10 гектаров. Мы привезли итальянский сорт саженцев фундука, который является продуктом мировой кондитерской промышленности. На начальном этапе у нас работает порядка 12 человек, предполагается увеличить штат, а также закупить технику. Нам здесь нравится, и мы хотим выйти на широкие масштабы увеличения площадей садов», – сказал он.

Татаров отметил желание государства работать с инвестором, а также помощь и поддержку профильных министерств.

Осмотрев посадки, А.Бибилов подчеркнул, что появление инвесторов позитивно скажется на развитии экономики и социальной сферы Южной Осетии.

«Этот новый инвестиционный проект – показатель того, что условия и гарантии, которые даются в Южной Осетии, привлекательны для бизнеса. Это залог и основа для будущего экономического роста», – сказал президент.

Кроме того, Бибилов отметил и социальную значимость проекта.

«Этот проект связан с серьезным социальным направлением. Инвесторы, которые приходят на югоосетинский рынок, стараются не только для своего бизнеса, но и способствуют появлению рабочих мест, привлекая на работу жителей близлежащих сел», – отметил глава государства.

Местным фермерам, добавил президент, инвестор «создает готовые условия для работы, а также обязуется реализовать получаемую на полях продукцию».

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия