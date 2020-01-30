ПРОВОДЯТСЯ РЕЙДЫ

Новости из Южной Осетии

В течение 2020 года правоохранительные органы Южной Осетии будут проводить рейды для пресечения незаконной продажи запрещенной продукции грузинского производства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. Мера связана с участившимися случаями реализации на территории республики нелегальной продукции из Грузии.

Ранее, в 2006 году, правительство Южной Осетии приняло постановление «О мерах по пресечению завоза и реализации на территории РЮО животных, продукции животноводства и других некачественных пищевых продуктов, поступающих из Грузии». Так, в Южной Осетии запрещен завоз и реализация крупного рогатого скота, мясомолочных продуктов, алкогольной продукции, безалкогольных напитков и минеральной воды грузинского производства.

«В течение 2019 года прокуратурой Ленингорского района по поручению Генпрокурора Южной Осетии проводилась проверки исполнения постановления правительства. В продуктовых магазинах поселка Ленингор была выявлена реализация пива, безалкогольных напитков и минеральной воды, завезенных из Грузии. В результате выявленных нарушений семи предпринимателям, допустившим правонарушения, были объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства, установлен срок для устранения нарушений», – сообщили в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура республики поручила районным прокурорам продолжить проверку исполнения законодательства в данной сфере.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия