РЕКОНСТРУИРОВАНЫ ОСТАНОВКИ

В районе центрального рынка, на улице Имама Шамиля, от улицы В. Ардзинба до проспекта Аиааира, завершены работы по укладке тротуарной плитки и реконструкции автобусных остановок. Работы начались по поручению исполняющего обязанности главы Администрации города Сухума Кана Кварчия в конце прошлого года. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.

Кан Кварчия проинспектировал этот район после завершения работ. «Конечно, есть некоторые недочеты, и они будут устранены. Еще одну остановку в направлении Кяласура тоже нужно будет привести в порядок, перекрыть крышу, покрасить. В целом работы, проведенные здесь, мне нравятся», – сказал Кварчия.

Кроме того, продолжаются работы по омолаживанию зеленых насаждений столицы.

Как пояснил и.о. главы Администрации: «Мы проводим обрезку олеандров, что в дальнейшем позволит заняться их формовкой. В том состоянии, в котором сейчас находятся деревья, это делать было невозможно. Более того, многие растения заражены».

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия