ИНИЦИАТИВА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила заявление, в котором поддержала «инициативу ветеранских организаций «Аруаа», «Абааш», «Горец» и Народной партии Абхазии по принятию закона, препятствующего баллотироваться на все выборные должности лицам, проигнорировавшим публичное объявление всеобщей мобилизации, сделанное Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба 14 августа 1992 года, и не выполнившим приказ Главнокомандующего».

В документе, в частности, говорится: «Считаем требование о внесении поправок в Закон «О выборах Президента Республики Абхазия» обоснованным, справедливым и необходимым. Граждане, не выполнившие свой священный долг, не могут быть назначенными на высшие руководящие должности во всех органах государственной власти, а также выполнять функции Верховного Главнокомандующего».

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия