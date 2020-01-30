ОПАСНАЯ ДИЧЬ

Двое подростков – жители села Псху были госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением мясом дикого животного.

Состояние пациентов удовлетворительное, сказала в интервью Sputnik заведующая детским отделением Сухумской инфекционной больницы Мадина Бутба. В больницу их доставил вертолет МЧС Абхазии.

Она сообщила, что заболевшие подростки ели мясо дикого кабана.

Мясо диких животных, которым отравились подростки, должно пройти необходимую экспертизу, так как употребление такого продукта может вызвать опасные заболевания трихинеллезом и сальмонеллезом, осложнения от которых трудно поддаются лечению.

Трихинеллез – смертельно опасное заболевание, вызываемое паразитированием в тканях человека личинок червей рода трихинеллы. Попадая в организм вместе с недостаточно термически обработанным мясом, они распространяются по мышечной ткани, вызывают аллергическо-воспалительные изменения в месте локализации и общую аллергизацию организма различной степени выраженности.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия