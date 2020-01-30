МЕДИКИ: В АБХАЗИИ НЕТ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

В Правительстве РА обсудили профилактику сезонного распространения ОРВИ.

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл встречу с руководителями ведомств, посвященную вопросу сезонного повышения заболеваемости населения вирусными инфекциями.

В.Бганба отметил, что задача собравшихся – выработать межведомственный план действий, нацеленный на минимизацию очагов заболевания вирусными инфекциями, уже известными в Абхазии, а также на предупреждение проникновения в страну зарегистрированного в Китае коронавируса.

И.о. министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия доложил участникам совещания о том, что на текущий период в лечебные учреждения обратились 250 человек с жалобами, сопутствующими острым вирусным инфекциям. Среди обратившихся в больницы и поликлиники – около 200 детей.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что так называемая сезонная вспышка заболеваемости известными ранее в Абхазии штаммами гриппа группы А и В имеет место среди населения, в частности, уязвимыми группами можно считать детей дошкольного возраста, а также граждан пожилого возраста с хроническими заболеваниями», – добавил Цахнакия.

Т.Цахнакия также сообщил, что основными задачами совместной работы сегодня являются организация усиленного санитарно-гигиенического комплекса мероприятий в различного рода организациях и местах общественного посещения, введение ограничительных мер по посещению стационарных и амбулаторных больных с целью недопущения распространения заболеваемости внутри лечебного учреждения.

Кроме того, по словам представителей профильных органов, проведённая вакцинация от гриппа в октябре 2019 года в приграничных территориях Абхазии сегодня позволила создать эффективную иммунную прослойку населения.

Однако, по мнению специалистов, из-за низкой активности граждан в период вакцинации риски заражения ОРВИ остаются высокими при несоблюдении норм гигиены и профилактики заболеваний.

Медики также сообщили, что в Абхазии нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии по поручению главы Правительства на КПП «Псоу» и на границе по реке Ингур Минздрав РА установит тепловизоры и мобильные поликлиники.

МИДом РА будет введён временный ограничительный режим выдачи туристических виз гражданам зарубежных стран.

Государственная миграционная служба РА совместно c погранподразделением СГБ РА обеспечит временное ограничение въезда трудовых мигрантов.

Государственному таможенному комитету Республики Абхазия поручено выявить предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров потребления на территорию страны из Китая, и ограничить ввоз продуктов питания.

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Министерство иностранных дел РА в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае рекомендует гражданам Республики Абхазия воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации.

«Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности», – отмечается в сообщении МИД РА.

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия