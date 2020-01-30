Закон Республики Абхазия

О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЬИ АББАС-ОГЛЫ А.Ш.

Статья 1

Назначить семье заслуженного работника культуры Республики Абхазия, писательницы, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Аббас-оглы Адиле Шахбасовны ежемесячное пособие в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей пожизненно.

Статья 2

Освободить семью Аббас-оглы А.Ш. от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, абонентская плата за телефон).

Статья 3

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществлять за счет средств Республиканского бюджета.

Статья 4

Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 15 января 2020 года, №4914-с-VI

Номер: 6Выпуск: 3884Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия