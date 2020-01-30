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Закон Республики Абхазия
О МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЬИ АББАС-ОГЛЫ А.Ш.
Статья 1
Назначить семье заслуженного работника культуры Республики Абхазия, писательницы, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Аббас-оглы Адиле Шахбасовны ежемесячное пособие в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей пожизненно.
Статья 2
Освободить семью Аббас-оглы А.Ш. от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, абонентская плата за телефон).
Статья 3
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществлять за счет средств Республиканского бюджета.
Статья 4
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 декабря 2019 года
Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.
г. Сухум, 15 января 2020 года, №4914-с-VI
Номер: 6
Выпуск: 3884
Рубрика: политика
Автор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия