ГОЛОСА АБХАЗИИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Культура

Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщила пресс-служба Министерства культуры РА.

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля. Хоровая капелла Абхазии будет выступать в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

Абхазские музыканты – частые гости проводящихся в России фестивалей классической музыки и других культурных мероприятий. 1 февраля, в рамках культурной программы «Абхазия – Россия!» Государственный камерный оркестр республики выступил в Рахманиновском зале Консерватории имени Чайковского в Москве. В это же время, в Малом зале консерватории музыканты из Абхазии Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор) представили программу «Шедевры эпох».

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия