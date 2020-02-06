ЗАЯВЛЕНИЕ

На протяжении десятилетия Республика Абхазия пребывает в затяжном социально-экономическом, политическом и духовно-нравственном кризисе. Мы уже подошли к той опасной черте, за которой начинаются необратимые разрушительные процессы не только для Абхазского государства, но и существования самого абхазского народа.

Состояние абхазского народа на современном этапе:

как этнокультурной общности: разорвана целостность народа, большая часть его все еще находится в изгнании в странах Ближнего Востока, а на исторической родине воспроизводство новых поколений почти подорвано, т.е. идет нивелировка основного принципа – самосохранения;

как социальной общности: подорвано единство народа, углубляется раскол общества на непримиримые, противоборствующие группы, создаются беспрецедентные условия для социального расслоения на бедных и богатых;

как культурно-духовной общности: ускоренным темпом происходит изменение культурного, духовного и психологического ландшафта страны. Деформируются базовые нравственно-духовные ценности, традиции и устои, искажается историческая память, размывается национальная культура, абхазский язык все еще находится под угрозой исчезновения, т.е. все то, что скрепляет абхазов в единый народ – Апсуара.

Среда обитания:

экологическая среда обитания: загрязнение бытовыми отходами, вырубка лесов, выбрасывание стоковых вод в море и реки, резкое снижение количества рыбы в реках; нашествие насекомых вредителей – самшитовая огневка, мраморный клоп и т.д.

Система жизнеобеспечения: отсутствие у большинства населения элементарных условий для жизни современного человека: водо-электро- и теплоснабжение, недостаточное развитие общественного транспорта и т.д.

Социальная окружающая среда: культивирование иждивенчества, насилия и страха, алкоголизация и наркотизация населения, высокий уровень преступности и т.д.

Государство:

Экономическая база государства: отсутствие промышленных объектов и ресурсов, плачевное состояние сельского хозяйства, транспортная блокада, неопределенность будущего курортного бизнеса и т.д.

Государственная система управления: непрекращающийся кризис системы власти, отсутствие принятой концепции социально-экономического и культурного развития страны, практически полная зависимость государства от иностранного финансирования.

Последние выборы президента Республики Абхазия и последовавшие за ними события вновь отчетливо показали: в стране до сих пор так и не сложились жизнеспособные политические силы, институты, центры, которые смогли бы осмыслить сложившиеся новые исторические реалии, определить стратегические цели и пути их претворения в жизнь; генерировать идеи по выработке концепции возрождения абхазской государственности.

Такое состояние не может продолжаться долго. В скором времени неминуемо наступит развязка, которая и без какого-либо внешнего вмешательства может привести к национальному краху. Необходимо в короткие сроки (лимит времени почти исчерпан) предельно мобилизовать интеллектуальный, духовный и физический потенциал нации для выхода из сложившейся кризисной ситуации.

В этой связи считаем необходимым созыв Абхазской национальной конференции (АНК). Цель конференции – на основе объективного критического анализа пройденного этапа выявить причины продолжающегося системного кризиса и пути выхода из него. Определить стратегические цели и задачи абхазского народа на современном этапе и методы их претворения в жизнь, т.е. выработать стратегию и тактику развития абхазского народа в условиях самодостаточного независимого государства.

В целях придания конференции общенационального характера, а также создания благоприятных условий для претворения в жизнь принятой на ней Программы она не должна быть «связана» ни с государственной властью, ни с оппозицией, ни с существующими общественно-политическими организациями. В то же время в работе конференции и принятии Программы должен быть задействован весь интеллектуальный потенциал нации.

Для проведения конференции создается Оргкомитет с последующим привлечением представителей абхазского народа, проживающих как на исторической родине, так и за рубежом.

Оргкомитет по созыву Абхазской национальной конференции:

Ачугба Теймураз, Гумба Гурам, Мукба Анзор, Габуниа Тенгиз, Сакания Слава, Гожба Руслан, Когониа Зарина, Агрба Закан, Гуниа Александр, Квирая Эдуард, Джинджиа Феликс, Микаа Леван, Асландзиа Алхас, Пачалиа Мурадин, Аргун Дмитрий, Квачахия Зурик, Йаш-Батырби Артур, Ацушба Атай, Чкотуа Октай, Купалба Аладдин, Тарба Озкан, Акусба Атанур, Джендубаев Азамат, Сымсым Сельджук, Цугба Мурат, Цлахуа Ерхан

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: политикаАвтор: Оргкомитет