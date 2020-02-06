Закон Республики Абхазия

О БЮДЖЕТЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2020 ГОД

Статья 1. Основные параметры бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия на 2020 год (далее – Фонд)

1. Утвердить общий объем бюджета Фонда на 2020 год по доходам в сумме 82 000,0 тыс. руб. согласно Приложению №1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 90 000,0 тыс. руб. согласно Приложению №2 к настоящему Закону.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия на 2020 год в сумме 8 000 тыс.рублей.

3. Установить, что источниками финансирования дефицита бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия на 2020 год являются переходящие остатки средств на 1 января 2020 года.

Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению №3 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению №4 к настоящему Закону.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2019 года

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

г. Сухум, 9 января 2020 года, № 4905-с-VI

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: политикаАвтор: Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.