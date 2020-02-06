НА КПП «ИНГУР»

Врачи Центральной Галской больницы проводят профилактические мероприятия по недопущению проникновения в Республику Абхазия вирусных заболеваний из Грузии. Главный врач ЦРБ города Гала Георгий Шония проинформировал Апсныпресс об эпидемиологической ситуации на границе по реке Ингур.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии, на КПП «Ингур» размещена передвижная станция флюорографии, где специалисты-медики проверяют состояние здоровья всех пересекающих границу с Грузией.

По словам Георгия Шония, проверка проводится с целью выявить больных и исключить проникновение в Абхазию опасных вирусов. «Согласно последним данным, с субботы, 1 февраля, по сегодняшний день проведен осмотр 1800 человек. Серьезных заболеваний не выявлено. В основном врачи находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», – сообщил он.

Главврач подчеркнул, что, если человек уже проходил флюорографию в течение года, то обследоваться еще раз ему не рекомендовано.

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия