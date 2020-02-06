ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

3 февраля 1990 года состоялся второй съезд Народного форума Абхазии «Аидгылара». Организация, созданная 13 февраля 1988 года, к этому времени стала практически самой влиятельной политической силой в республике.

На втором съезде «Аидгылара» была принята резолюция, которая осудила политику советской Грузии в отношении абхазского народа и его государственности в годы сталинизма.

Еще один шаг к независимости

По оценке доктора исторических наук Аслана Авидзба, проведение второго внеочередного съезда Народного форума Абхазии «Аидгылара» стало еще одним шагом Абхазии на пути к независимости.

«Как мы знаем, в тот период было тяжелое противостояние между Абхазией и Грузией, также было серьезное противостояние внутри Абхазии между грузинскими и абхазскими движениями. Внеочередной съезд «Аидгылара» был созван, потому что ситуация требовала внесения корректив в работу организации, а значит, во все национально-освободительное движение», – подчеркнул ученый. Съезд открыл первый председатель «Аидгылара» Алексей Гогуа, он сделал отчетный доклад о работе со времени создания организации в 1988 году. «Затем он попросил освободить его от обязанностей председателя, и руководителем был избран Сергей Шамба», – говорит Авидзба.

Среди других важных решений историк отметил принятие поправок и дополнений к уставу Народного форума Абхазии «Аидгылара».

«Устав был принят на первом съезде, а здесь были внесены поправки и дополнения, которые касались уточнения позиций «Аидгылара» по существовавшим болевым точкам в истории и действительности абхазского народа», – рассказал Авидзба.

Кроме того, съезд избрал правление организации из 51 человека. На этом же съезде были утверждены редактор газеты «Аидгылара», которая выходила на абхазском языке, им стал Геннадий Аламиа, и редактор газеты «Единение» – Николай Джонуа.

«Этот съезд принял резолюцию, в ней декларировалось, что «Аидгылара» официально признает геноцидом и осуждает все факты насильственного переселения народов в Абхазию и из Абхазии», – вспоминает историк.

Он уточнил, что речь на съезде шла не только о геноциде ХХ века, но и о событиях XIX века, когда в результате Кавказской войны тысячи абхазов вынуждены были покинуть свою историческую родину и искать пристанище в Турции и странах Ближнего Востока.

«В эпоху грузинского засилья местные жители вынуждены были уезжать за пределы Абхазии. Переселением жителей Грузии в Абхазию занималась специально созданная структура «Абхазпереселенстрой». Надо учитывать тот факт, что переселение людей из Грузии в Абхазию продолжалось до Отечественной войны народа Абхазии. «Аидгылара» с момента своего создания выступала против этой практики, что было подтверждено и на втором съезде организации», – рассказал Аслан Авидзба.

В своей резолюции «Аидгылара» осудила закрытие абхазских национальных школ, истребление абхазских кадров, изменение абхазской топонимики на грузинскую, все это было направлено на ассимиляцию абхазского народа.

«В этой резолюции Народный форум Абхазии «Аидгылара» осуждал и называл политической агрессией акт преобразования союзной Абхазии в автономную республику в 1931 году, акт, который был осуществлен без учета мнения абхазского народа. Также в этой резолюции было сказано, что «Аидгылара» способствует этнической целостности абхазов и абазин, и для этого они призывали приступить к созданию комиссии по выработке единого абхазо-абазинского алфавита», – подчеркнул историк.

Также «Аидгылара» обращала внимание на то, что необходимо решать вопросы с трудоустройством людей абхазской национальности.

«Сегодня это, может быть, звучит странно, но в то время абхазы не могли устроиться на работу в Абхазии, это мы видим из резолюции второго съезда», – подчеркнул Авидзба.

В резолюции говорилось о необходимости открыть радиовещание на абхазском языке для соотечественников, живущих за рубежом.

«Это остается актуальным до сих пор, мы понимаем, насколько сложно было ставить эти вопросы, но это было необходимо. Помимо этого ставился вопрос об абхазском телевидении, то есть предлагалось транслировать передачи на абхазском языке по отдельному каналу», – сказал он.

(Окончание в следующем номере)

Спутник-Абхазия

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия