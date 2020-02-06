РАБОТА ДЕТСАДОВ И ШКОЛ ОГРАНИЧЕНА

Начальник Управления образования города Сухума Людмила Адлейба сообщила Sputnik, что в столице ввели ограничительные меры в детсадах и школах для учеников начальных классов.

Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов – вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний.

Меры вводятся с 4 по 10 февраля. Адлейба уточнила, что ограничительные меры – это не карантин. Карантин предполагает более длительную приостановку работы образовательных и дошкольных учреждений.

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия