Главная
06.02.2020
Номер: 9
Выпуск: 3887
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
РАБОТА ДЕТСАДОВ И ШКОЛ ОГРАНИЧЕНА
Начальник Управления образования города Сухума Людмила Адлейба сообщила Sputnik, что в столице ввели ограничительные меры в детсадах и школах для учеников начальных классов.
Причина отмены занятий для школьников младших классов и воспитанников детских садов – вспышка гриппа и других острых респираторных заболеваний.
Меры вводятся с 4 по 10 февраля. Адлейба уточнила, что ограничительные меры – это не карантин. Карантин предполагает более длительную приостановку работы образовательных и дошкольных учреждений.
Номер: 9
Выпуск: 3887
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия