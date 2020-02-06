ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с днём рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вячеслав Викторович!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.

В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.

Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

Номер: 9Выпуск: 3887Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс