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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Вячеслав Викторович!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша деятельность на посту Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет большое значение для всех граждан России.
В последнее время отношения, складывающиеся между депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приобрели более динамичный характер, и в этом – Ваша немалая личная заслуга.
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает готовность к продолжению совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия между нашими государствами. Уверены, что благодаря Вашей последовательной поддержке наше двустороннее межпарламентское сотрудничество будет и далее развиваться на благо народов Республики Абхазия и Российской Федерации.
Уважаемый Вячеслав Викторович, разрешите пожелать Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
Номер: 9
Выпуск: 3887
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс