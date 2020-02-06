ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

(Окончание. Начало в № 9)

Нужна новая Конституция

Самый насущный вопрос, который нашел свое отражение в резолюции внеочередного съезда «Аидгылара» – необходимость разработки новой Конституции Абхазии, которая гарантировала бы государственный и национальный суверенитет республики.

«Уже в начале 1990 года на съезде «Аидгылара» говорилось о необходимости Конституции Абхазии, в которой должны были быть закреплены гарантии государственности. В дальнейшем эти идеи «Аидгылара» воплощались в жизнь и стали основными идеалами, за достижение которых боролся абхазский народ и все народы, которые участвовали в национально-освободительном движении Абхазии», – говорит Аслан Авидзба.

В резолюции «Аидгылара» говорилось, что необходимо соблюдать равноправие всех народов и добиваться этого мирным путем.

«Это основные постулаты, которые прозвучали на втором внеочередном съезде Народного форума Абхазии «Аидгылара», – заключил ученый.

С надеждой на справедливость

Избранный вторым председателем Народного форума Абхазии «Аидгылара» Сергей Шамба поделился воспоминаниями о втором съезде организации. В национально-освободительное движение в Абхазии Шамба включился в 24 года.

«Для меня второй съезд «Аидгылара» был важным событием. В тот период я был ученым секретарем в Абхазском институте языка, литературы и истории, был уже кандидатом наук. Я был настроен заниматься наукой, но когда поставили вопрос, согласился возглавить организацию на один год. Мои родители были очень расстроены, а отец сразу сказал, что это на всю жизнь. Так и оказалось, что я на всю жизнь стал связан с политикой. Поэтому тот съезд для меня стал знаковым событием, которое перевернуло мою жизнь», – подчеркнул Шамба.

Давая оценку резолюции, которая была принята по итогам съезда «Аидгылара», об осуждении политики советской Грузии в годы сталинизма в отношении абхазского народа и его государственности, он заметил, что после горбачевской эпохи, когда была провозглашена перестройка, возродилась надежда многих народов на справедливость.

«То же самое было и в Абхазии, тогда мы активизировали нашу борьбу за наши национальные интересы. Тогда мы поняли, что нужно создать организацию, основанную на новых принципах, что и было сделано», – вспоминает Шамба.

С 1988 года «Аидгылара» стала ведущей политической силой в стране, в республику стали приезжать представители разных народов СССР, чтобы перенять опыт борьбы абхазского народа за независимость, отмечает он.

Работа организации была хорошо налажена, выходили две газеты, представители Абхазии ездили по всему Советскому Союзу, рассказывая об исторической обоснованности независимости республики. Итогом работы «Аидгылара» стала независимая Абхазия, заключил Сергей Шамба.

Демократическое общественно-политическое движение, которое вошло в историю как Народный форум Абхазии «Аидгылара» было создано в 1988 году. Значительное воздействие на процесс формирования нового объединения патриотических сил Абхазии оказало письмо, подписанное известными представителями интеллигенции и общественности страны, которое было направленно на XIX Всесоюзную партийную конференцию.

С момента создания Народного форума «Аидгылара» борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. Создание «Аидгылара» базировалось на концепции объединения общества, что определяет само название организации, и в то же время оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа.

Спутник-Абхазия

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия