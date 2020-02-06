КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА И ГРИППОПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Возбудитель гриппа передается воздушно-капельным путем от больного человека. При чихании и кашле вокруг больного распространяются микрокапли, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на поверхности и окружающие предметы. Для здорового человека необходим тесный контакт, чтобы вирусы попали на его слизистые оболочки носа, глаз или горла, поэтому основные меры профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы выделениями больного человека.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ

• Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. Намыливать нужно тщательно (не менее 20 секунд).

•После возвращения с улицы или с мероприятий с участием большого количества людей необходимо вымыть руки, лицо с мылом, а нос и рот прополоскать раствором соли.

•Прикасаться к лицу, глазам всегда необходимо только вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, необходимо использовать дезинфицирующие салфетки или спреи на спиртовой основе.

•В людных местах надевать одноразовую маску. Использовать которую необходимо только 2-3 часа. Повторно использовать маску нельзя!

•Избегать контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, выделения из носа, чихание).

•Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам в общественных местах.

•Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;

•Чаще проветривать помещения.

•Не пользоваться общими полотенцами.

•Отдавать предпочтение гладким прическам, особенно когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы увеличивают концентрацию оседающих вирусов и близко контактируют с лицом, что является риском для инфицирования.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ

•При первых признаках недомогания остаться дома.

•Минимизировать контакты с родными и близкими, находиться по возможности в отдельной комнате.

•Пользоваться только личной посудой или одноразовой;

•Изолировать свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенце.

•При кашле или чихании обязательно пользоваться одноразовыми платками или личным платком, который должен будет обеззаражен кипячением.

•Проводить влажную уборку помещений ежедневно, комнату больного проветривать каждый час. При влажной уборке использовать дезинфицирующие средства бытовой химии. При обработке не забывать о выключателях, дверных ручках, личных телефонах, кроватных поручнях.

Берегите себя и своих близких!

Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: обществоАвтор: Санитарно-эпидемиологическая служба Республики Абхазия