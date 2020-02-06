ДРЕВНИЙ ГОРОД ДИОСКУРИЯ

История Абхазии

В связи с предстоящим празднованием дня города – столицы Абхазии публикуем доклад ведущего научного сотрудника АбИГИ, кандидата исторических наук В. Пачулия, прочитанный на научной конференции 28 ноября 2019 г., посвященный юбилею видного абхазского ученого Г. К. Шамба.

Еще в советское время встал вопрос о проведении юбилея города Сухума. Необходимо было установить, сколько лет нашему городу, начало которого идет с древнейшего города Диоскурия. Официально изучение этого вопроса было поручено нашим видным ученым-археологам Георгию Кучовичу Шамба и Юрию Николаевичу Воронову.

19 января 1989 г. состоялось расширенное заседание Ученого совета Абхазского исторического общества. Заседание вел его председатель Хазарат Шаханович Аргун. Тогда я, будучи секретарем исторического общества, сохранил документацию, в том числе доклады Г. К. Шамба и Ю. Н. Воронова.

Первым на заседании с докладом выступил Г. К. Шамба – заведующий отделом археологии АбНИИ, доктор исторических наук. Свое выступление он начал следующими словами: «Пожалуй, трудно назвать другой город или населенный пункт, в истории которого произошло бы столько переименований: Диоскурия, Себастополис, Цхум, Сухум-Кале, Эйа, Акуа и Сухум».

Докладчик продолжал: «Из дошедших до нас письменных источников впервые название нашего города Диоскурия встречается у греческого (афинского) писателя IV в. до н. э., подлинное имя которого до настоящего времени еще не установлено, но выдававшего себя за Скилака Кориандского – одного из популярных писателей Греции VI в. до н. э., при котором Диоскурия уже должна была существовать. Эти высказывания подтверждаются также данными крупного современного Сухуми около 131 года. Последний утверждает, что Диоскурия основана древнегреческой метрополией Милетом. Также известно, что этот город был разрушен в начале V в. до н. э. (491 г.). Стало быть, свою колонизационную деятельность Милет должен был осуществить значительно раньше, т.е. не позднее VI в. до н. э.

Г. К. Шамба в своем выступлении подкрепил письменные источники археологическими данными: «На этот счет у нас имеется значительный выбор археологических материалов, поскольку изучение исторических памятников древнего Сухуми ведется более ста лет, в течение которых обследованы предметы бытового и погребального характера. Есть косвенное основание утверждать, что одно из первых греческих поселений на территории Сухуми возникло в устье реки Басла, поскольку здесь сохранился яркий след существования раннегреческого Некрополя. При этом имеется в виду надгробная мраморная плита с тремя человеческими фигурами, выполненными в типично греческом стиле. Правда, находка относится не к самому начальному этапу возникновению Диоскурии, отстоит от этого времени лет на 70 – 80».

В этом докладе Г. К. Шамба также затронул вопрос об аргонавтах: «Говоря о первых, наиболее ощутимых следах греческих переселенцев в районе Сухуми, мы наблюдаем их не на территории города, а далее к западу от него, на одном из Эшерских холмов, известных у абхазов под названием «Аблаарху», что примерно означает: «Холм, подвергшийся пожару».

При этом ученый подчеркнул: «Это единственный бытовой памятник, который может быть связан с первооткрывателями Диоскурии. Поэтому думается, что Эшерский холм, расположенный где-то в 8 км от центра современного Сухуми, мог бы быть если не самым первым, то одним из первых поселений, где заложено основание будущей Диоскурии».

Свой доклад Георгий Кучович Шамба завершил словами: «Из сказанного следует, что древний Сухуми – Акуа переживает свою многовековую историю, и поэтому общественность города при соответствующем его благоустройстве может с полным основанием отметить 2500-летие своего города».

Заседание приняло соответствующее решение, в котором говорится: «Заслушав и обсудив доклад Г. К. Шамба и Ю. Н. Воронова о проведении юбилея г. Сухуми, расширенное заседание Ученого совета Абхазской организации Исторического общества Грузии постановляет:

1. Датировать основание г. Сухуми VI веком до н. э. (2 500 лет).

2. Считать целесообразным провести юбилей основания г. Сухум к концу 2 000 года.

3. Создать специальную комиссию по проведению юбилея г. Сухум: В. Г. Ардзинба – председатель, Г. К. Шамба – зам. председателя, Ю. Н. Воронов – зам. председателя.

Члены комиссии:

Х. Ш. Аргун, А. Р. Гулиа, В. В. Бжания, Ш. Д. Инал-ипа, В. Е. Кварчия, С. М. Шамба.

4. Обратиться в Абхазский обком КП Грузии с ходатайством о проведении юбилея г.Сухума. К ходатайству приложить историческую справку».

На заседании спор вызвал вопрос о том, в каком году провести юбилей столицы Абхазии. Одни считали, что его можно провести через 2-3 года, а другие – через 10-12 лет.

Заканчивая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что нельзя игнорировать выводы наших научных светил по поводу датировки основания Айуа-Сухум – VI веком до н.э. (2 500 лет).

Война помешала планам нашего общества, хотя В. Г. Ардзинба после войны неоднократно говорил о необходимости празднования дня г.Сухума.

4 декабря 2015 года в Сухуме в Абхазском государственном музее состоялась Международно-практическая конференция под названием «Древняя Диоскуриада», посвященная дню празднования города Сухума. Организаторами и активными участниками этой конференции были следующие организации: Министерство культуры РА, Администрация г.Сухума, Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский государственный музей, Абхазский государственный университет. Были зачитаны доклады о древней истории современного города Сухума.

На конференцию также были приглашены не только российские ученые, но и историки из дальнего зарубежья, в частности, из Германии – Государственного музея Берлина. Все участники конференции пришли к мнению, что Акуа – Диоскурии исполнилось 2 500 лет.

Материалы конференции были опубликованы под названием «Древняя Диоскуриада». В 2016 году на стадионе «Динамо» прошло празднование г.Сухума – 2 501 год со дня основания. В следующем 2020 году можно продолжить празднование дня города – уже как 2 505 год. Кроме того, на набережной Махаджиров, у колоннады, можно установить баннер «Акуа – Диоскуриа – Себастополис – Сухум – 2 505 год». Это было бы интересно не только для жителей Абхазии, но и для наших гостей. Замечательный пример празднования дня древнего города – Ереван, которому в этом году исполняется 2 801 год.

В. ПАЧУЛИЯ, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук

Номер: 10Выпуск: 3888Рубрика: обществоАвтор: В. ПАЧУЛИЯ, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук